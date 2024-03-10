Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Spor

Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor

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Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezon için Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'yi transfer etmek istiyor. İlk hedef Paul Onuachu'nun kadroda tutulması olsa da, bu gerçekleşmezse rota Batshuayi'ye çevrilecek. Fenerbahçe'nin elinde 1 yıl opsiyon bulunan Batshuayi için henüz görüşme yapılmadı.

10.03.2024 17:54  Güncelleme: 18:15
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Sezonu 3. sırada bitirmek için çaba veren Trabzonspor'da şimdiden gelecek senenin planları yapılmaya başlandı.

AVCI BATSHUAYI'YI GÖZÜNE KESTİRDİ

Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve kulübün başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı toplantıda forvet transferi için fikir birliğine vardı. Abdullah Avcı gözünü Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'ye dikti. Başkan Ertuğrul Doğan'a durumu ileten Avcı şimdilik beklemeye geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Trabzonspor'da ilk hedef Paul Onuachu'nun kadroda tutulması. Eğer bu plan gerçekleşmezse rota Batshuayi'ye çevrilecek. Abdullah Avcı'nın çok istediği golcü oyuncu için henüz görüşme yapılmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi için Fenerbahçe'nin elinde 1 yıl opsiyon bulunuyor. Henüz bu opsiyonun kullanılmaması Trabzonspor'u bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.

Trabzonspor, Batshuayi\'yi transfer etmek istiyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Michy Batshuayi, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Beyhan: Küçük batshuaiyi verebiliriz 25 14 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Dur Güleyim ?????? 8 3 Yanıtla
  • Doğan Demli: Saat 12 den sonra düşünmüşlerdir 9 1 Yanıtla

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