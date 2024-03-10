Sezonu 3. sırada bitirmek için çaba veren Trabzonspor'da şimdiden gelecek senenin planları yapılmaya başlandı.
Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ve kulübün başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı toplantıda forvet transferi için fikir birliğine vardı. Abdullah Avcı gözünü Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'ye dikti. Başkan Ertuğrul Doğan'a durumu ileten Avcı şimdilik beklemeye geçti.
Trabzonspor'da ilk hedef Paul Onuachu'nun kadroda tutulması. Eğer bu plan gerçekleşmezse rota Batshuayi'ye çevrilecek. Abdullah Avcı'nın çok istediği golcü oyuncu için henüz görüşme yapılmadı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Batshuayi için Fenerbahçe'nin elinde 1 yıl opsiyon bulunuyor. Henüz bu opsiyonun kullanılmaması Trabzonspor'u bu transferde bir hayli iştahlandırıyor.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor - Son Dakika
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü maçından aldıkları galibiyet dolayı mutlu olduğunu belirtti. Gisdol, takımın iyi bir performans sergilediğini ve galibiyeti taraftarın desteğiyle elde ettiklerini söyledi.
Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşamadı. Galatasaray liderliğini sürdürürken, 23. haftanın puan durumu açıklandı. 24. hafta maçları ise 17 Mart Pazar günü oynanacak.
Rize'de düzenlenen Okullar Sporları Floor Curling Grup müsabakalarında Ağrı Merkez 100. Yıl Ortaokulu, Yıldızlar Kız ve Erkek kategorilerinde grup birincisi olarak Çanakkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor'a mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirterek, ligin bitimine kadar mücadele edeceklerini ve Süper Lig'de kalabilecek bir takım olduklarını söyledi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Gençlik Merkezi'ndeki Karate Kursu'nda eğitim alan 11 yaşındaki Asude Elif Doğan'ı evinde ziyaret ederek başarısını kutladı. Asya, sporcuya tavsiyelerde bulunarak başarılarının devamını diledi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.
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