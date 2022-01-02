İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor. A Milli Takım'daki performansı tartışma konusu olan Enes, yavaş yavaş beklenen seviyeye ulaşıyor. Enes Ünal'ın son kurbanı Real Madrid oldu. Getafe, Enes Ünal'ın golüyle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.
9. dakikada Real Madrid ağlarını sallandıran Enes, İspanya Ligi'nde 2022 yılında atılan ilk golü kaydetti. Enes, son 9 maçta 6 gole ulaştı. Bu sezon La Liga'da 13 gol atan Getafe'de, 6 golü Enes Ünal kaydetti. Enes'in bu performansı Milli Takım taraftarlarında heyecan yarattı.
24 yaşında olmasına rağmen kariyerinde Manchester City, Genk, Twente, Villarreal, Levante ve Getafe formaları giyen Enes, A Milli Takım'da beklenen seviyeyi yakalayamadı. Enes, Ay-Yıldızlı forma altında 24 maçta 2 gol kaydetti.
Son Dakika › Spor › Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti - Son Dakika Spor