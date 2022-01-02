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Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti - Son Dakika

Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti

02.01.2022 17:44

Son haftaların dikkat çeken ismi Enes Ünal'ı Real Madrid de durduramadı. Getafe formasıyla son 9 maçta 6 gole ulaşan Enes, 2022 yılında İspanya'da ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

İspanya'da Enes Ünal fırtınası esiyor. A Milli Takım'daki performansı tartışma konusu olan Enes, yavaş yavaş beklenen seviyeye ulaşıyor. Enes Ünal'ın son kurbanı Real Madrid oldu. Getafe, Enes Ünal'ın golüyle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

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KAYITLARA GEÇTİ

9. dakikada Real Madrid ağlarını sallandıran Enes, İspanya Ligi'nde 2022 yılında atılan ilk golü kaydetti. Enes, son 9 maçta 6 gole ulaştı. Bu sezon La Liga'da 13 gol atan Getafe'de, 6 golü Enes Ünal kaydetti. Enes'in bu performansı Milli Takım taraftarlarında heyecan yarattı.

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MİLLİ TAKIM KARNESİ KÖTÜ

24 yaşında olmasına rağmen kariyerinde Manchester City, Genk, Twente, Villarreal, Levante ve Getafe formaları giyen Enes, A Milli Takım'da beklenen seviyeyi yakalayamadı. Enes, Ay-Yıldızlı forma altında 24 maçta 2 gol kaydetti.

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Real Madrid, Enes Ünal, İspanya, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal tarihe geçti - Son Dakika
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