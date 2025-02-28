Persepolis derbiyi kazandı - Son Dakika
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Persepolis derbiyi kazandı

Persepolis, İstiklal'i 2-1 yenerek ligdeki puanını 41'e yükseltti. İsmail Kartal'ın açıklamaları.

28.02.2025 00:16
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İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, Pers Körfez Pro Ligi'nde oynanan derbide İstiklal'i 2-1 yendi.

Azadi Stadı'nda oynanan 21. hafta maçında İstiklal'i ağırlayan Persepolis, 45+5. dakikada penaltıdan Hossein Kanaani ve 71. dakikada Ali Alipour'un attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk ekibin golü ise 55. dakikada Ali Kooshki'den geldi.

Ligde üçüncü basamakta yer alan Persepolis, bu galibiyetle puanını 41 yaptı. Lider Traktör'ün 45, ikinci sıradaki Sepahan'ın ise 44 puanı bulunuyor.

Serdar Dursun'un kaçırdığı penaltı tekrarlandı

Persepolis'in karşılaşmada kazandığı penaltı için ilk olarak Serdar Dursun topun başına geçti.

İstiklal kalecisi Seyed Hosseini, Serdar Dursun'un kullandığı penaltıda topu çeldi ancak hakem, İranlı file bekçisinin vuruştan önce kale çizgisi ihlali yaptığını belirleyerek atışı tekrarlattı.

Tekrarlanan atış için bir kez daha topun başına geçmek isteyen Serdar Dursun'a penaltıyı kullanma izni verilmedi. Persepolis'te beyaz noktaya gelen Hossein Kanaani, 45+5. dakikada tekrarlanan penaltıyı gole çevirdi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, penaltı atışındaki oyuncu tercihine açıklık getiren İsmail Kartal, "Serdar, Fenerbahçe'de de her zaman penaltıları atan oyuncuydu. Antrenmanlarda da genelde kaçırmadan penaltıları kullanıyor. Attığı penaltıda da kaleci öne çıkmasa topu kurtaramazdı. Ancak ilk penaltıyı kaçırdığından dolayı tedirginlik yaşayabilir diye ikinci penaltıyı aynı oyuncuya attırmadık. Serdar'ı böyle bir riske atmamak ve penaltıyı kendine daha fazla güvenen bir oyuncuya attırmak daha mantıklıydı. Serdar penaltıyı yine kaçırsaydı, taraftarlar onu kötü adam ilan edecekti. Penaltıları, frikikleri kullanacak kişilerin kararını biz veriyoruz. Penaltıyı kullanan kişiden ziyade takımın kazanması daha önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Serdar Dursun, İsmail Kartal, Politika, Futbol, Körfez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Persepolis derbiyi kazandı - Son Dakika

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