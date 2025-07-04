İran Ligi ekibi Persepolis, İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından gözünü bir başka Türk teknik adama çevirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Persepolis, son olarak Süper Lig ekibi Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek istiyor. Bu doğrultuda İran ekibi yöneticilerinin 61 yaşındaki teknik adama resmi teklif yaptığı belirtildi.
Abdullah Avcı'nın düşünmek için Persepolis yönetiminden süre istediği öğrenildi. Öte yandan Persepolis, geçtiğimiz yıl ilk olarak Abdullah Avcı'yla görüşmüş ancak anlaşamaması sonucu İsmail Kartal'ı göreve getirmişti.
Son Dakika › Spor › Persepolis'e İsmail Kartal'dan sonra bir Türk teknik adam daha - Son Dakika
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