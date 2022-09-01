Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika
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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

01.09.2022 23:04
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Sudem Denizli kadınlar 200 metre sırtüstünde finale, Mehlika Kuzeh Yalçın ve Nilsu Demiran kadınlar 50 metre kelebek, Doğukan Arsen Tombul ise erkekler 50 metre sırtüstünde yarı finale yükseldi.

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporculardan Sudem Denizli kadınlar 200 metre sırtüstünde finale, Mehlika Kuzeh Yalçın ve Nilsu Demiran kadınlar 50 metre kelebek, Doğukan Arsen Tombul ise erkekler 50 metre sırtüstünde yarı finale yükseldi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, başkent Lima'da devam ediyor.

Milli sporculardan Sudem Denizli 200 metre sırtüstünde finale, Mehlika Kuzeh Yalçın ve Nilsu Demiran 50 metre kelebek, Doğukan Arsen Tombul ise 50 metre sırtüstünde yarı finale yükseldi.

Ayrıca İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda Behçet Kurtiç, 200 metre sırtüstünde 80-84 yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu.

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Kaynak: AA

Doğukan, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası - Son Dakika

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