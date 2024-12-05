Petlas Offroad Şampiyonası Kahramanmaraş'ta Başlıyor

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 7. ve son ayağı, yarın Kahramanmaraş'ta başlayacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, 6-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek organizasyona 19 araç ve 38 sporcu katılacak.
Seremonik startı yarın saat 15.30'da Piazza AVM otoparkında verilecek etkinliğin 2 ve 3. gününde sürücüler, Kapıçam Tabiat Parkı'ndaki parkurda yarışacak.
Organizasyonun ödül töreni, 8 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapılacak.
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