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Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi - Son Dakika

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi

21.11.2021 21:22

Sakarya'da düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı.

Sakarya'da düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve 54 Otomobil Sporları Kulübünce, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı Karaköy Spor Ada Vizyon Projesi Alanı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 28 araç ve 56 pilot katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, "seyirci" etabında kıyasıya yarıştı.

Zorlu parkurda mücadele eden sporcuları, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Genel klasmanda Mustafa Saray-Samet Zurnacı birinciliği, Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ikinciliği, İsmail Ayhan-Arda Arslan ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Ödül töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sporcuların Türkiye'nin en donanımlı parkurlarından biri haline gelecek pisti denediğini söyledi.

TOSFED ile protokol imzaladıklarını, bu iş birliği sayesinde ve Spor Ada Vizyon Projesi kapsamında bu alana kompleks bir yapı kurduklarını ifade eden Yüce, "Adapazarı sınırları içinde yer alan tesisimiz, 260 dönüm arazi üzerinde yer alacak. Alan içerisinde 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti, 2 bin metrekarelik off-road ve motokros pisti, tribünler ve sosyal tesisler bulunacak. Bu tesisimiz sayesinde otomobil ve motosiklet alanlarındaki tüm yarışlara ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu göstereceğiz." diye konuştu.

Yerel düzeyde yapılacak bu tip altyapı tesisleri, parkurlar, spor salonları sayesinde Türk sporunun, ülkenin ve Sakarya'nın kazanacağını vurgulayan Yüce, "Bu tesisler ve organizasyonlar sayesinde kapılarımızı tüm dünyaya sonuna kadar açıyoruz. Çok zorlu bir spor, yarışmaya katılan tüm sporcularımızı cesaretlerinden ötürü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi
Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Otomobil, Türkiye, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları sona erdi - Son Dakika
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