Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası\'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kars'ta düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi sona erdi. Yarışta pilotlar, karla kaplı parkurlarda mücadele etti ve bazı araçlar kara saplandı. Yarışseverler ise güvenli alanlardan yarışı ilgiyle takip etti. Parkur Racing ekibinden Kerem Kazaz birinci olurken, Ali Türkkan-Burak Erdener ikinci ve Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul üçüncü oldu. Ayrıca Atış Motorsport'tan Çağlayan Çelik-Koray Akgün iki çeker klasmanında birinci, GMG Racing'den Gürol Baranlı-Alperen Tetik ise TOSFED Ralli Kupası'nda birinci oldu. Ödül töreninde Kars Valisi Ziya Polat, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti ve Sarıkamış Rallisi'nin gelecek yıllarda uluslararası bir yarışa dönüşmesini umut ettiğini belirtti. Ralli direktörü Emrah Çoban ise Türkiye'nin ilk ve tek 2000 metre rakımdaki ve kar üzerindeki rallisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve 2025 yarışları için planlamalar yapacaklarını söyledi.

25.02.2024 16:21
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Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi tamamlandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Kars'ta gerçekleştirilen organizasyona katılan pilotlar, karla kaplı Yağbasan, İznos ve Keklik Deresi mevkisinde yer alan Harun Hayali, Mustafa Koç ve VST Tour etaplarında mücadele etti.

Yarışmada bazı araçlar parkurdan çıkarak kara saplandı.

Çok sayıda yarışsever de şampiyonayı çocuklarıyla birlikte belirlenen güvenli alanlardan ilgiyle takip etti.

Sarıkamış Rallisi'ni Parkur Racing ekibinden 18 yaşındaki Kerem Kazaz, Litvanyalı yardımcı pilotu Andris Malnieks ile birinci sırada bitirdi.

Castrol Ford Team Türkiye'den geçen yılın şampiyonu Ali Türkkan-Burak Erdener ekibi ikinci olurken, GP Garage My Team'den Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul ekibi ise üçüncü sırada yer aldı.

İki çeker klasmanında Atış Motorsport'tan Çağlayan Çelik-Koray Akgün, TOSFED Ralli Kupası'nda da GMG Racing'den Gürol Baranlı-Alperen Tetik ekibi birinci oldu.

Yarışmaların tamamlanmasıyla finiş podyumunda ödül töreni düzenlendi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile bazı il protokolü, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Polat, ödül takdim töreninde yaptığı konuşmada, yarışmaları tamamladıklarını belirterek, "İnşallah Sarıkamış Rallisi kurumsal hale gelir ve her sene aynı tarihlerde yapılır, belki de uluslararası bir yarışa döner diye umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Rallisi direktörü Emrah Çoban, AA muhabirine, rallinin son gününde 3 etapla yarışları tamamladıklarını belirtti.

Kar üzerindeki Türkiye'nin ilk rallisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çoban, şunları kaydetti:

"Burası, Türkiye'nin ilk ve tek 2000 metre rakımdaki ve kar üzerindeki rallisi olma özelliği taşıyor. Hem araçları hem de sporcuları zorlayan bir durum oldu. Pilotlar zorlu, bir o kadar da güzel ve mutluluk verici olduğunu söylediler. Bir pilotumuz, 'Ülkemizde böyle bir değer varken biz bu kadar zaman niye bekledik.' dedi. 2025 yarışları için planlamalar yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı Sarıkamış Rallisi tamamlandı - Son Dakika
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