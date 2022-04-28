PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası - Son Dakika
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PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası

28.04.2022 22:32
PFDK'dan Beşiktaş'a para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Kasımpaşa maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin TL para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

"2- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu JAKUP JİMMY DURMAZ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,3- GZT GİRESUNSPOR Kulübünün, 23.04.2022 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 22.04.2022 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DAĞ B, KALE ARKASI DENİZ B, MARATON E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,Aynı müsabakada ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. sporcusu FABRICIO SANTOS DE JESUS'un, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 25.04.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜNÜ 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,6- ALTAY Kulübünün, 24.04.2022 tarihinde oynanan ALTAY-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜNÜ D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,7- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 23.04.2022 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜNÜ 117, 118, 119 ve KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ 109, 110, 111 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."


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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Para Cezası, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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