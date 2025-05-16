PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a Cezalar

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 1 milyon 710 bin TL, Galatasaray'a da 840 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şöyle:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.05.2025 tarih ve 64 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- RAMS Başakşehir FK'nın, 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney tribün güney üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada RAMS Baaşakşehir FK idarecisi Murat Yaman'ın, akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada RAMS Başakşehir FK idarecisi Murat Yaman'ın, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 100 gün hak mahrumiyeti ve 280 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Fenerbahçe'nin, 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 930 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün kuzey üst E ve kuzey alt E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 780 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Gaziantep FK'nin, 09.05.2025 tarihinde oynanan Gazintep FK - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep FK Sporcusu Bruno Viana Willemem da Silva'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

4- Kasımpaşa'nın, 10.05.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Trabzonspor'un, 10.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası alt tribün J, doğu alt tribün J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- Galatasaray'ın, 10.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 840 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası üst misafir tribünü kuzey üst G2 misafir tribünü blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Maruf Güneş'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Abdullah Kavukçu'nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi İbrahim Hatipoğlu'nun, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Ayhan Akman'ın, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

7- Sivasspor Kulübü'nün, 11.05.2025 tarihinde oynanan Sivasspor - Bodrum FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney alt tribün A-B, maraton alt tribün A-B-C-D, VIP alt A-B-C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- Beşiktaş hakkında, 11.05.2025 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu Beşiktaş - Adana Demirspor müsabakasında, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

9- Göztepe Görevlisi Ali Dönmez'in, 11.05.2025 tarihinde oynanan Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu Göztepe - Hatayspor müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Hatayspor Kulübü sporcusu Sergio Carlos Strandberg'in, 11.05.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Hatayspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a, 36/5-a, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Hatayspor Kulübü görevlisi Emra Aslan'ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Kayserispor Kulübü'nün, 12.05.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey tribün alt C-D-E ve kuzey tribün üst K bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 180 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - İSTANBUL