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PFDK, Samet Akaydin kararını verdi

23.05.2023 18:03

18 Mayıs'ta karşılaşılan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçında Trezeguet secdeye eğildiği esnada bilinçli olarak tükürdüğü iddia edilen Samet Akaydin'in ceza alıp almayacağı merak konusuydu. PFDK, kulübünün Trabzonspor'la oynadığı maçta 'rakip takım sporcusuna yönelik' tükürme eylemi nedeniyle sevk edilen Samet Akaydin'in durumunda cezaya yer olmadığını duyurdu.

PFDK, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada rakip takım oyuncusu 'Trezeguet secdeye eğildi sırada bilinçli olarak tükürdüğü' iddiasıyla sevk edilen Samet Akaydın için kararını verdi.

"CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞTİR"

Kurul, Samet Akaydin'in hareketiyle ilgili "İsnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" açıklaması yaptı.

PFDK'dan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe sporcusu Samet Akaydin hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

PFDK, Samet Akaydin hakkında kararını verdi

"İFTİRA İLE KİRLETMEYE ÇALIŞANLARI ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

29 yaşındaki savunmacı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla suçlamaları şu sözlerle reddetmişti: "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum."

Kaynak: İHA
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