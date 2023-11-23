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Ezeli rakiplere ve başkanlarına kabarık fatura - Son Dakika

Ezeli rakiplere ve başkanlarına kabarık fatura

PFDK, Fenerbahçe, Galatasaray ve başkanlarına ağır cezalar verdi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a toplamda 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL, kulübe ise 600 bin TL para cezası verildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL, kulübe ise 600 bin TL para cezası kesildi.

23.11.2023 - 22:19,  Güncelleme: 22:23
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen cezaları açıkladı.

KOÇ'A 90 GÜN HAK MAHRUMİETİ VE 700 BİN TL

PFDK'den yapılan açıklamada, Ali Koç'un kulüp resmi internet sitesinde ve medyada yaptığı açıklamalardan ötürü toplamda 90 gün hak mahrumiyeti ve 700 bin TL para cezasına, Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600 bin TL para cezası verildi.

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ÖZBEK'E 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ VE 350 BİN TL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalardan ötürü 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 bin TL para cezasına, Galatasaray Kulübü ise resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600 bin TL para cezası kesildi.

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PFDK'den yapılan açıklama şöyle;

FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 350.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Dursun Özbek, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ezeli rakiplere ve başkanlarına kabarık fatura - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ezeli rakiplere ve başkanlarına kabarık fatura - Son Dakika
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