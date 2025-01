PFDK kararları açıklandı

Spor

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a 918 bin, Göztepe'ye 828 bin, Fenerbahçe'ye 525 bin, Çaykur Rizespor'a 168 bin, Kayserispor'a ise 120 bin TL para cezası verdi.

Kurulun aldığı kararlar şöyle;

1- NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜN C ve VIP ALT TRİBÜN C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan NET GLOBAL SİVASSPOR-BELLONA KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu STEPHANE CEDRIC BAHOKEN'ın, kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

3- CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 25.01.2025 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 54.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 25.01.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 106-107-108-206 ve GÜNEY TRİBÜN 118-119-120-220 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi METİN ÖZTÜRK hakkında, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı röportajında yer alan Futbolun İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

5- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- İKAS EYÜPSPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 40.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- ONVO ANTALYASPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT KAT TRİBÜN C, D, DOĞU ALT TRİBÜN C, D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY MİSAFİR 3. KAT TRİBÜN B3 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 525.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN C, D, E, F, K, M, N, L, MARATON ÜST TRİBÜN G, H, I, F, FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN K, L, M, C, D, E, MARATON ALT TRİBÜN F, G, H, I, A, B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 26.01.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G, H, O, P numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 360.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

11- FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, 26.01.2025 tarihinde Kulüp sosyal medya (X) hesabından yapılan paylaşımda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38. Maddesi uyarınca Kurulumuza sevk yapılmış ise de, FDT'nin 38. Maddesinin iptali ile ilgili Tahkim Kurulu'na yapılan başvuru nedeniyle konuyla ilgili Tahkim Kurulu kararının beklenmesine ve incelemenin devamına,

12- ADANASPOR A.Ş.'nin, 25.01.2025 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN 118, GÜNEY BATI ALT 103 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BORDO SPORTİF AŞ KAPALI TRİBÜN B ve D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 30.375.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü sporcusu İBRAHİM KAYA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan TEKSÜT BANDIRMA SPOR-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 23.625.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 26.01.2025 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ERZURUMSPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN 302 ve 303 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK idarecisi MUHAMMET ALİ BAHAR'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK-AHLATCI ÇORUM FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK idarecisi MUHAMMET ALİ BAHAR'ın, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 90.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü idarecisi SAMET KOÇ'un, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü görevlisi UMUT KÖSE'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SOLWİE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu WESLEY MORAES FERREIRA DA SILVA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KOCAELİSPOR Kulübü hakkında, 26.01.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, meydana gelen saha olayları nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

18- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. yardımcı antrenörü VEYSEL CİHAN'ın, 26.01.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu EMEKA FRIDAY EZE'nin, ihraç öncesi rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. sporcusu EMEKA FRIDAY EZE'nin, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 29.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 27.01.2025 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 115 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 84.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.