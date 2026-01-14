PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza - Son Dakika
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza

PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
14.01.2026 19:47
PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. PDFK, Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina ve Fenerbahçeli futbolcu Jhon Duran'a para cezası verdi. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde ise 1 maç men cezası aldı.

PFDK, Süper Kupa finalinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından üç futbolcuya ceza verdi.

OOSTERWOLDE'YE 1 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'ye 1 maç men ve 400 bin lira para cezası verdi.

LEMINA VE JHON DURAN'A PARA CEZASI

Kurul, aynı maçtan sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlardaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Galatasaraylı Mario Lemina ile Fenerbahçeli Jhon Duran'a 400 biner lira para cezası verdi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

"1-GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA' nın, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un, 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) Karar verilmiştir."

Son Dakika Spor PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçeli futbolcuya ceza - Son Dakika

    Yorumlar (4)

  • 20089700 20089700:
    nildu duran cuk mu gosterdi 6 0 Yanıtla
  • oktay DENİZ oktay DENİZ:
    Tüm yanlışlara, yanlış demeyi artık öğrenelim. Fanatik düşüncelerden arınarak. Aklıma gelen yanlışlardan birkaçı; Osterwolde’nin paylaşımı yanlış. İcardi’nin Fenerbahçe başkanı paylaşımları yanlış. Okan’ın Fenerbahçe’ye küfrü yanlış. Bu yanlışlarda en çok taraftarlar zarar görüyor. Gerginlik ve kırgınlıklara yaşayarak. 4 0 Yanıtla
  • wrol2334 wrol2334:
    Yanlış adama ceza veriyorsunuz golü duran atmadı ???? 0 3 Yanıtla
  • hakan1122 hakan1122:
    adaletiniz batsın eskiden beri hep gs yanlısıydınız bir kez daha belli ettirdiniz gsden icardi ve lemina defarlarca paylaşım yaparken serbest Fenerbahçeli paylaşım yapınca ceza ver üstelik Fenerbahçe maçı başlamadan hemen evvel kararı açıklamanız da adaletsizliğinizin teyidi yazıklar olsun... 1 0 Yanıtla
