PFDK, Süper Lig'de 7 kulübe para cezası verirken Trabzonspor'a 800 bin lira kesti - Son Dakika
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PFDK, Süper Lig'de 7 kulübe para cezası verirken Trabzonspor'a 800 bin lira kesti

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TFF PFDK, Trendyol Süper Lig'de 7 kulübe çeşitli sebeplerle para cezası verdi; Trabzonspor'a 800, Fenerbahçe'ye 780 bin lira ceza kesildi. Kurul ayrıca Trendyol 1. Lig kulüplerine ceza verirken Bodrum FK'li Vincent Aboubakar'a 2 maç men ve 33 bin 500 lira ceza uyguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin açıklamasına göre kurul, çeşitli sebeplerle Trabzonspor'a 800, Fenerbahçe'ye 780, Arca Çorum FK'ye 500, Gaziantep FK, Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Göztepe'ye 280'er bin lira para cezası uyguladı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Erzurumspor FK ve Arca Çorum FK taraftarlarının bazılarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da PFDK, sonraki maç için bloke etti.

Trendyol 1. Lig'deki cezalar

Kurul, Trendyol 1. Lig'den Boluspor'a 655 bin, Bursaspor'a 550 bin, Bandırmaspor'a 265 bin, Batman Petrolspor'a 140 bin ve Muğlaspor'a 100 bin lira para cezası kararı aldı.

Bodrum FK'li santrfor Vincent Aboubakar'a da Boluspor müsabakasında gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men ve 33 bin 500 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: PFDK, Süper Lig'de 7 kulübe para cezası verirken Trabzonspor'a 800 bin lira kesti - Son Dakika
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