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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Muhsin Yaşar ve Daron Russell'ı transfer etti.

Pınar Karşıyaka'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muhsin Yaşar, Pınar Karşıyaka'mızda. Muhsin Yaşar, daha önce TOFAŞ, Gaziantep Basketbol ve son olarak Darüşşafaka'da forma giymişti." denildi.

Daron Russell transferini de duyuran Pınar Karşıyaka, Maryland Üniversitesi çıkışlı olan ABD'li oyuncunun daha önce KK Mornar (Karadağ), Galatasaray ve son olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor'da forma giydiğini anımsattı.