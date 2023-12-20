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Pınar Karşıyaka, play-in'deki rakibini bekliyor - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, play-in'deki rakibini bekliyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, play-in turunda son 16'ya kalmak için mücadele edecek rakibini bugün öğrenecek.

Pınar Karşıyaka, play-in\'deki rakibini bekliyor
20.12.2023 - 11:49,  Güncelleme: 11:56
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Belçika deplasmanında Filou Oostende'ye yenilerek grubu ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın son 16 turuna kalmak için oynayacağı play-in'deki rakibi bugün belli olacak.

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, son ana kadar grubu lider bitirmek için mücadele ettiklerini ancak bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Filou Oostende karşısında iyi bir oyun ortaya koyamadıklarını belirten Sarıca, "Belki enerjimizi koyduk ama oyun mantalitemiz yeterli değildi. Filou Oostende'yi tebrik ediyorum, son ana kadar mücadele ettiler. Maçı uzatmaya götürebilseydik belki gereken skoru yakalayabilirdik ama son atışta şans yanımızda olmadı. Artık play-in maçları oynayacağız ve buradan son 16'ya kalmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Rakip, F Grubu'nun üçüncüsü olacak

E Grubu'nu üçer galibiyet ve mağlubiyet sonunda averajla 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, kendi sahasında oynadığı 3 maçı kazanmasına rağmen deplasmanda çıktığı 3 müsabakayı da kaybetti.

Organizasyonda geride kalan 9 deplasman maçını kazanamayan Pınar Karşıyaka, son dış saha galibiyetini 2021-2022 sezonunda Polonya'da Stal Ostrow Wielkopolski ekibini 22 Aralık 2021'de 86-69'luk skorla yenerek almıştı.

Pınar Karşıyaka, son 16 turuna yükselmek için play-in'de F Grubu'nu 3. sırada bitirecek ekiple karşılaşacak. Bursaspor İnfo Yatırım ile İspanyol Rio Breogan'ın ikişer galibiyetinin bulunduğu F Grubu'nda Almanya'dan Telekom Baskets Bonn ile İsrail'den Hapoel Holon'un da üçer galibiyete sahip.

F Grubu'nda son maçlar bu akşam oynanacak.

İlk maçların 2 veya 3 Ocak'ta oynanacağı play-in turunda 2 galibiyete ulaşacak ekip son 16 turu vizesi alacak. Yeşil-kırmızılı ekip, birinci ve gerekirse üçüncü karşılaşmayı İzmir'de, ikinci müsabakayı ise deplasmanda yapacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, play-in'deki rakibini bekliyor - Son Dakika


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