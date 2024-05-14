Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Ekmas, play-off çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Ekmas, play-off çeyrek finalinde karşılaşacak

Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Ekmas, play-off çeyrek finalinde karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç İstanbul'da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise İzmir'de oynanacak. Pınar Karşıyaka, daha önce Galatasaray'ı saf dışı bırakmayı başardığı finallerde başarılı olurken, diğer karşılaşmalarda rakibini geçemedi.

14.05.2024 09:27
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Galatasaray Ekmas yarın İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü ve son karşılaşma ise 19 Mayıs Pazar günü İzmir'de oynanacak.

Galatasaray'la play-off'ta 7. kez rakip olan Pınar Karşıyaka, 1983-1984 ve şampiyon olduğu 1986-1987 finalinde Galatasaray'ı saf dışı bıraktı. Yeşil-kırmızılı ekip, 1994-1995, 1995-1996, 2012-2013 ve 2015-2016'da ise rakibini geçemedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka ve Galatasaray Ekmas, play-off çeyrek finalinde karşılaşacak - Son Dakika

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