Pistte sezon İzmir'de açılıyor - Son Dakika
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Pistte sezon İzmir'de açılıyor

16.06.2022 10:31
Pistte sezon İzmir'de açılıyor

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Pisti'nde organize edilecek.

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 1'inci Ayak Yarışları, Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde İzmir Pınarbaşı'ndaki Ülkü Park Pisti'nde organize edilecek.

Sezonun ilk pist randevusunda maxi grupta 11, super grupta da 12 olmak üzere 23 sporcu mücadele edecek. 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da idari ve teknik kontroller ile başlayacak organizasyon, daha sonra antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek. Saat 16.00'da super grup ilk yarışı ve 17.00'de maxi grup ilk yarışları koşulurken, ikinci yarışlar 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Maxi ikinci yarışı saat 14.00, Süper grup ikinci yarışı ise saat 14.45'te başlayacak ve organizasyon saat 16.00'daki ödül töreni ile sona erecek.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye, İzmir, Saat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pistte sezon İzmir'de açılıyor - Son Dakika

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