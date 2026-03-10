Plaj Futbolu Milli Takımı kamp için Kuşadası\'nda

Avrupa A Ligi maçlarına hazırlanan Plaj Futbolu Milli Takımı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kampa girdi. Milli takım, 14 Mart'a kadar Kuşadası'nda çalışmalarını sürdürecek.

Avrupa A Ligi maçlarında mücadele edecek olan Plaj Futbolu Milli Takımı için belirlenen aday kadronun Kuşadası'ndaki kampı başladı. Ay-yıldızlı ekibin Kuşadası'na gelen 16 kişilik kadrosunda, ağırlıklı olarak 20 yaş altı oyuncular yer aldı. Sporcuların, Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbol Ligi etapları ve Süper Finalleri'nin yanı sıra Gelişim Ligleri, Bölgesel Amatör Lig, Amatör Ligler ve Profesyonel Ligler'de başarılı bir performans sergileyen genç oyunculardan seçildiği belirtildi. Kampta teknik heyetin olumlu rapor vereceği futbolcular, nisan ayında yapılacak ikinci kampa davet edilecek.

Serkan Banazlı: "Aramızda gelecek vaat eden arkadaşlarımız var"

Kuşadası kampının çok faydalı geçeceğine inandıklarını belirten Plaj Futbolu Milli Takımı kaptanı ve kalecisi Serkan Banazlı, "Aramızda genç ve gelecek vaat eden genç arkadaşlarımız var. Bu kampta amacımız genç oyuncuları Milli Takıma kazandırmak olacak. İspanya'da oynanacak Avrupa A Ligi maçları öncesi nisan ayında bir kampımız daha olacak. İspanya'da da elimizden geldiğince iyi mücadele edip, başarılı sonuçlar almak istiyoruz" dedi.

Ozan Yılmaz: "Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz"

Plaj Futbolu Milli Takımı Teknik Direktörü Ozan Yılmaz ise, "İlk defa Kuşadası'nı tercih ettik. Bu mevsimde Kuşadası'nın iklimi ve plaj kumunun sıcaklığı çalışmaya çok uygun. Kuşadası Belediyesi de antrenmanlarımızı yapmamız için buradaki plajı bizim için hazırladı. Kuşadası Belediyesi'ne ve Başkanı Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz. Plaj Futbolu Milli Takımı yeniden yapılanma sürecine girdi. Bu anlamda ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu bir ekibiz. Avrupa A Ligi'nde öncelikli hedefimiz yine ligde kalmak olacak" diye konuştu. - AYDIN