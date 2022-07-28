Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı 1-0 yendi - Son Dakika
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı 1-0 yendi

28.07.2022 21:38
Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı 1-0 yendi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 yendi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Avrupa A Ligi'ne yükselme mücadelesindeki ikinci maçında Danimarka'yı 1-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın golünü uzatma bölümünde Barış Terzioğlu attı.

Galibiyetin uzatmada gelmesi sebebi ile 2 puan alan Plaj Futbolu Milli Takımı, B Grubu'nda 5 puanla zirvede bulunuyor.

Milli takım, gruptaki son maçında yarın TSİ 17.15'te Litvanya ile karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Danimarka, Moldova, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı 1-0 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plaj Futbolu Milli Takımı, Danimarka'yı 1-0 yendi - Son Dakika
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