Plaj Futbolu Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Milliler, 23 Ağustos 2022 tarihinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanıp, 28 Ağustos tarihinde İtalya'ya hareket edecek. Milli Takım, Dünya Plaj Oyunları Avrupa Elemeleri D Grubu'nda Çek Cumhuriyeti , İspanya ve İsveç ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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