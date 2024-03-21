Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi? Ali Koç ve Dursun Özbek\'in ortak dostundan açıklama var

Ali Koç ile Dursun Özbek arasında ortak bir dost aracılığıyla görüşme ayarlanması üzerine yaşanan polemikteki ortak dostun Olgun Aydın olduğu ortaya çıktı. Aydın iptal sebebi merak edilen görüşmeyle ilgili bir açıklama yaptı.
Görüşme fikrinin Dursun Özbek'ten çıktığını söyleyen Aydın, "Kamuoyunun da bildiği üzere Sayın Ali Koç ile Sayın Dursun Özbek'in yan yana gelip Türk Futbolundaki sorunları konuşma fikri tarafımca ortaya çıkartılmamıştır. Bu öneri Sayın Dursun Özbek'in kendisi tarafından bana İletilerek ortaya çıkmış bir fikirdir ve Sayın Ali Koç tarafından anlatılan içeriktedir. Sayın Dursun Özbek tarafından iletilen bu görüşme fikrinin, ülkemizdeki gergin futbol ortamına fayda sağlayabileceğini düşündüğüm için (ki kesinlikle böyleydi) Sayın Ali Koç ile de paylaştım" dedi.
"Bu isteği Sayın Ali Koç'a ulaştırdığımda, ilk etapta çok olumlu karşılanmadı. Kendisine, "toplum çok gergin, zaten birçok konuda toplum kutuplaşıyor, bu konuda devlete yardımcı olup, halktaki gerginliği de bir nebze düşürebilirsek, çok güzel olur. Bu gerginlik ve kutuplaşmalar ile sonrasında çok pişman olsak da geri dönüşü olmayan olaylara sebep olabilir (tıpkı bu hafta sonu yaşanan olaylar gibi)" diye belirttim. Sayın Ali Koç da "Tamam bu görüşmeyi yapalım, doğru söylüyorsun" diyerek kabul etti. Ancak maalesef planlanan görüşmeye bir gün kala Ali Bey'in de belirttiği gibi yapılan açıklamadan dolayı görüşme gerçekleşmedi."
"Keşke bu görüşme olsaydı, keşke bu olaylar yaşanmasaydı, keşke Dursun Başkan'ın da dediği gibi bu ortam "seviyesiz insanlara" kalmasaydı. Çünkü öyle olaylar yaşanıyor ki, insanın futbolumuz ve ülkemiz için üzülmemesi mümkün olmuyor. Bir eğlence sporunun, keyif alarak izliyor olmamız gereken futbolun gelmiş olduğu nokta her futbol adamını üzdüğü ve üzmesi gerektiği gibi beni de çok üzmektedir. Toplumumuzun her ferdinin gelinen aşamada çok dikkatli olması gerekmektedir, yaşadığımız olayların ulaştığı seviye tüm milletimizin malumudur. Günümüzde sosyal medya ile toplumu etkilemek son derece kolaydır, bu mecralarda topluma yön veren kişilerin büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket edip, hem Sayın Ali Koç'a hem de sayın Dursun Özbek'e söylediğim gibi amasız fakatsız konuşmalar ile yan yana gelmeliyiz ve üstümüze düşeni yapmamız gerekir. Bazı art niyetli kimseler kötülük yapmayı bir alışkanlık haline getirmiş, kötülüğün kötülük doğurduğunu fark edememişlerdir."
"Ben önce bir insan sonra da futbolun içerisinde yer alan bir kişi olarak gelinen noktada ülkemizin ve toplumumuzun böyle bir toplantıya ihtiyacı olduğunu düşünerek aracı oldum, her sağ duyulu insanın da bu şekilde hareket edeceğine eminim. Adımın Olgun, soyadımın herhangi bir şey olması veya bu konunun herhangi bir şekilde tarafı olmayan üçüncü kişilerin dahil edilerek böylesine iyi niyetli bir girişimin değersizleştirilmesi kimseye bir şey kazandırmaz. Özellikle üzerine basarak söylemek isterim ki herkes sorunların ve sorumluluklarının farkında olmalıdır. Bu toplantının gerçekleşmemesi son derece talihsizdir, keşke bütün kulüp başkanları bir araya gelerek Türk futbolunun sorunlarını ortak bir pencereden bakarak Türk futbolunun çıkarları adına istişare edebilseler.
Böyle bir ortamda kimse futboldan ve başarılardan zevk alamayacaktır, kazanılan başarılar değersizleşecektir. Bu noktada tekrar altını çizmek isterim ki hiçbir kupa, şampiyonluk veya herhangi bir sportif başarı, bir insanın hayatından daha değerli değildir."
Ali Koç, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında birkaç ay önce bir ziyaretçisi olduğunu belirterek, "Ziyaretçim ofisimdeyken telefonu çaldı. Arayan Dursun Özbek'ti. Benim yanımda olduğunu bilmiyordu. Arayan kişi ortak dostumuza acil görüşmek istediğini söyledi. Gayret Tepe'de bulunan otelinde randevulaştılar. Apar topar yanımdan ayrılıp gitti. Sonrasında ortak dostumuzun anlattığına göre Dursun Özbek kendisine 'Ortam çok gerildi, insanlar çok gergin. Bu nedenle seviyesiz insanlar ortaya çıkıyor' demiş. 'Benim normalde Kulüpler Birliği'nde tek dostluk yapabileceğim, aynı masaya oturabileceğim kişi Ali Bey'dir. Maalesef ortam çok gerildi, istenmeyen olaylar yaşanabilir. Ben Ali Bey'le yan yana gelip kimsenin bilmediği ortamda konuşup beraber yol planı çizelim isterim eğer Ali Bey kabul ederse.' demiş." ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise "Ortak dost konusu 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak dost, beni ziyaret etti ve kendisinin Türk futbolundaki bu gergin ortamı bitirmek için bir çağrıda bulundu. Ali Bey ile bir görüşme düzenleyebileceğini söyledi. Bu görüşmeyi kabul ettim. Ali Bey de kabul etti sonra Ali Bey bir açıklamaya istinaden bu buluşmayı iptal etti. Keşke o gün görüşebilseydik de bugünlere gelmeseydik." ifadeleriyle yanıt vermişti.
Son Dakika › Spor › Planlanan görüşme neden gerçekleşmedi? Ali Koç ve Dursun Özbek'in ortak dostundan açıklama var - Son Dakika
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