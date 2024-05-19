Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı - Son Dakika
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Spor

Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı

Polonya, Japonya\'yı 3-0 yenerek 4\'te 4 yaptı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı. Polonya, Antalya etabındaki tüm maçlarını rakiplerine set vermeden kazandı. Japonya ise Antalya etabında ilk yenilgisini aldı.

19.05.2024 18:43
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Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı, Ziling Wang (Çin)

Polonya: Medrzyk, Alagierska, Wenerska, Lukasik, Witkowska, Stysiak (Kowalewska, Szczyglowska, Lysiak, Piasecka, Galkowska)

Japonya: Iwasaki, Ishikawa, Yamada, Hayashi, Koga, Watanabe (Kojima, Seki, Inoue, Fukudome, Airi, Araki, Kurogo, Wada)

Setler: 26-24, 25-20, 25-23

Süre: 78 dakika (27, 23, 28)

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin son gününde Polonya ile Japonya karşılaştı.

Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan Polonya, Antalya etabındaki tüm maçlarını rakiplerine set vermeden kazandı.

Polonya, 3-0'lık Japonya galibiyetinden önce de İtalya'ya, Fransa'ya ve Hollanda'ya aynı skorlarla üstünlük kurmuştu.

Japonya ise bu sonuçla Antalya etabında ilk yenilgisini yaşadı. Daha önce oynadığı 3 karşılaşmasını kazanan Japonya, ilk mücadelesinde "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü karşılaşmasında da Almanya'yı yine 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı - Son Dakika

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