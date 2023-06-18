Portekiz, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Portekiz, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti

18.06.2023 00:16

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, evinde Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti. Maçta Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva ile 77. dakikada ve 90. dakikada Bruno Fernandes attı. Mücadelenin bitmesiyle birlikte sahaya atlayan bir taraftar, yıldız futbolcu Ronaldo'nun ayaklarına kapandı ve daha sonra Ronaldo'yu kucağına aldı. Ronaldo'nun şaşkın ifadeleri izleyenleri gülümsetti.

EURO 2024 Elemeleri J Grubu 3. hafta maçında Portekiz, evinde Bosna Hersek'i ağırladı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Portekiz 3-0'lık skorla kazandı.

PORTEKİZ FARKLI GEÇTİ

Maçta Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Bernardo Silva ile 77. dakikada ve 90. dakikada Bruno Fernandes attı.

SAHAYA GİRİP RONALDO'YU KUCAĞINA ALDI

Mücadelenin bitmesiyle birlikte sahaya atlayan bir tarafatar, yıldız futbolcu Ronaldo'nun ayaklarına kapandı. Ronaldo'dan ters bir tepki görmeyen taraftar, 37 yaşındaki yıldızı bu kez kucağına aldı. O anlarda biraz şaşıran Ronaldo'nun yüzündeki ifadeler izleyenleri gülümsetti.

İşte Ronaldo'ya sarılan taraftarın o anları;

Neye uğradığını şaşırdı! Sahaya giren taraftar Ronaldo'yu şekilden şekle soktu

Neye uğradığını şaşırdı! Sahaya giren taraftar Ronaldo'yu şekilden şekle soktu
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Son Dakika Spor Portekiz, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekiz, Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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