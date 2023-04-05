Futbolda alışık olmadığımız görüntüler! Sahaya dalan hayvan, maçı baltaladı - Son Dakika
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Futbolda alışık olmadığımız görüntüler! Sahaya dalan hayvan, maçı baltaladı

05.04.2023 16:43

Portekiz Ligi'nde Estoril Praia ile Estrela Amadora'yı bir araya getiren mücadelede ilginç anlar yaşandı. Maçın devam ettiği esnada sahaya giren papağan, oyunun uzun bir süre boyunca durmasına neden oldu. Yetkililer papağanı güçlükle de olsa saha dışına çıkarmayı başardı.

Futbol sahalarında ilginçlikler bitmiyor. Son olarak Portekiz'de yaşanan bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PAPAĞAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Portekiz Rezerv liginde, Estoril Praia ile Estrela Amadora arasında oynanan maç esnasında sahaya giren papağan ekipler tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Uzun süre sahada kalan ve oyunun durmasına neden olan papağanın o anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı.

Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti
Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti
Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti
Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti
Ne köpek ne kedi! Sahaya giren hayvan futbol maçını felç etti
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