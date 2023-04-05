Futbolda alışık olmadığımız görüntüler! Sahaya dalan hayvan, maçı baltaladı

Futbol sahalarında ilginçlikler bitmiyor. Son olarak Portekiz'de yaşanan bir olay sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PAPAĞAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDI

Portekiz Rezerv liginde, Estoril Praia ile Estrela Amadora arasında oynanan maç esnasında sahaya giren papağan ekipler tarafından güçlükle uzaklaştırıldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Uzun süre sahada kalan ve oyunun durmasına neden olan papağanın o anları sosyal medyada kısa sürede viral oldu ve binlerce kez paylaşıldı.