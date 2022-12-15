Yine Jesus yine Jesus! Bu kez ismi dünya deviyle anılıyor

Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakan Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçeli Jorge Jesus adaylar arasında.

JESUS İSMİ DİLLERDEN DÜŞMÜYOR

Fenerbahçe'yi Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde zirveye ulaştıran deneyimli hoca Jorge Jesus dikkat çekmeye devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün adı geçtiğimiz günlerde Brezilya Milli Takımıyla da anılmıştı. Bu iddialar sıcaklığını korurken yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

ADAYLAR ARASINDA JORGE JESUS DA VAR

Portekizli A Bola gazetesinde yer alan habere göre Cristiano Ronaldo'yu yedek bıraktığı 2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fas'a kaybederek elenen Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrılıyor. Portekiz Futbol Federasyonu'nun yeni teknik adam adayları arasında Jorge Jesus da bulunuyor.

işte aday olan teknik adamlar: