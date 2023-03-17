Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan kalabalığa tepki! Sampaoli'ye ulaşamayınca öfkesine hakim olamadı - Son Dakika
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Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan kalabalığa tepki! Sampaoli'ye ulaşamayınca öfkesine hakim olamadı

17.03.2023 12:25

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İspanyol temsilcisi Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Kritik maç öncesi iki takım da sahaya çıktığı sırada Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un bir olay karşısında oldukça sinirlendiği görülmüştü. Portekizli çalıştırıcının, başarılar dilemek için meslektaşı Jorge Sampaoli'ye ulaşamadığı ve bu nedenle etrafındaki kalabalığa öfkelendiği ortaya çıktı. İkili daha sonra birbirlerine sarılarak fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe, Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 mağlup ederken İspanya'da aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma öncesinde Jorge Jesus'u sinirlendiren bir olay yaşandı.

SAMPAOLI'YE ULAŞAMAYINCA SİNİRLENDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımlar sahaya çıktığı sırada meslektaşı Jorge Sampaoli'ye başarılar dilemek istedi. Ancak Portekizli hoca, etrafındaki kalabalık nedeniyle Sampaoli'ye ulaşamadı. Bunun üzerine sinirlenen Jesus kalabalığa tepki gösterdi.

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Fotoğraf: Murat Akbaş

KALABALIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha sonra Jorge Jesus, Sampaoli'ye ulaşmayı başardı ve ikili birbirilerine sarılarak fotoğraf çektirdi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, İspanya'da 2-0 mağlup olması nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

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Son Dakika Spor Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan kalabalığa tepki! Sampaoli'ye ulaşamayınca öfkesine hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan kalabalığa tepki! Sampaoli'ye ulaşamayınca öfkesine hakim olamadı - Son Dakika
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