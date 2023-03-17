Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan kalabalığa tepki! Sampaoli'ye ulaşamayınca öfkesine hakim olamadı

Fenerbahçe, Sevilla'yı Kadıköy'de 1-0 mağlup ederken İspanya'da aldığı 2-0'lık mağlubiyet nedeniyle Avrupa'ya veda etti. Karşılaşma öncesinde Jorge Jesus'u sinirlendiren bir olay yaşandı.

SAMPAOLI'YE ULAŞAMAYINCA SİNİRLENDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, takımlar sahaya çıktığı sırada meslektaşı Jorge Sampaoli'ye başarılar dilemek istedi. Ancak Portekizli hoca, etrafındaki kalabalık nedeniyle Sampaoli'ye ulaşamadı. Bunun üzerine sinirlenen Jesus kalabalığa tepki gösterdi.

Fotoğraf: Murat Akbaş

KALABALIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha sonra Jorge Jesus, Sampaoli'ye ulaşmayı başardı ve ikili birbirilerine sarılarak fotoğraf çektirdi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 1-0 kazanan temsilcimiz, İspanya'da 2-0 mağlup olması nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.