Cristiano Ronaldo ile lüks villada yaşama şansı! Yanında çalışacak işçiler için ilan verdi - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo ile lüks villada yaşama şansı! Yanında çalışacak işçiler için ilan verdi

28.12.2022 17:45

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Lizbon'da yaptırdığı ve 3000 metrekareye yayılan yeni villasında çalışacak insanlar arıyor. Üç katlı bu villada çalışacak elemanlar arayan Ronaldo, aşçı ve uşak dahil 4 kişilik bir ekibi istihdam edecek. İş ilanı yayımlayan Ronaldo, villada konaklayacak çalışanlara aylık 6 bin euro maaş verecek.

Cristiano Ronaldo, Portekiz'de yeni bir villa yaptırdı. Sky Sports Italia'nın haberine göre yıldız oyuncunun yeni evi Lizbon kentindeki Cascais bölgesinde bulunan Quinta da Marinha semtinde ve 3000 metrekarelik alana yayılıyor.

6 BİN EURO MAAŞ VERECEK

Üç katlı bu villada çalışacak elemanlar arayan Ronaldo, aşçı ve uşak dahil 4 kişilik bir ekibi istihdam edecek. İş ilanı yayımlayan Ronaldo, villada konaklayacak çalışanlara aylık 6 bin euro maaş ödeyecek.

6 bin euro maaşa verecek! Cristiano Ronaldo lüks villası için personel arıyor

VİLLANIN DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Ronaldo'nun 11 milyon euroya aldığı yapı, inşaat çalışmaları bittikten sonra 30 milyon euro değere sahip oldu. 3 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan 3 katlı villada 455 metrekarelik bahçe ve açık alan, tenis kortları, sinema salonları, açık-kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi, akıllı ısıtma, 20 araba kapasiteli mega garaj, yer altı koridoru, su altı yürüyüş yolu ve devasa cam bir havuz bulunuyor.

6 bin euro maaşa verecek! Cristiano Ronaldo lüks villası için personel arıyor

PORTEKİZ'DE ASGARİ ÜCRET 822 EURO

Ronaldo, Portekiz'deki villasında çalışacak personellerine aylık 6 bin euro maaş verecek. Portekiz'de asgari ücret ise 822 euro.

6 bin euro maaşa verecek! Cristiano Ronaldo lüks villası için personel arıyor
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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo ile lüks villada yaşama şansı! Yanında çalışacak işçiler için ilan verdi - Son Dakika
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