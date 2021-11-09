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Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanıyor - Son Dakika

Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanıyor

09.11.2021 15:24
Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemelerine hazırlanıyor

Yıldızoğlu: Slovenya'ya mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruzHorasan: Türk halkının desteğini her zaman bekliyoruzBahar Çağlar Ökten: İki maç da çok önemliİbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Kasım Perşembe günü TSİ 20.

Yıldızoğlu: Slovenya'ya mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz

Horasan: Türk halkının desteğini her zaman bekliyoruz

Bahar Çağlar Ökten: İki maç da çok önemli

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 11 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de Slovenya ile deplasmanda ve 14 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Kocaeli'de Polonya ile karşılaşacak A Kadın Milli Takımı, bu iki karşılaşma öncesi basın mensupları ile buluştu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen medya gününde A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Bahar Çağlar Ökten açıklamalarda bulundu.

YILDIZOĞLU: SLOVENYA'YA MUTLAK GALİBİYET PAROLASIYLA GİDİYORUZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, iki mücadelenin de zorluğuna değinirken, "Pencere maçlarında sırasıyla Slovenya ve Polonya ile oynayacağız. Slovenya çıkışta ve kendi ülkesinde düzenlenecek olan Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak gibi bir hedefleri var ama sıkıntılılar. Biz de son iki Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda onlarla oynadığımız iki maçı kaybettik. Bu sefer durumu değiştirmek, daha doğru basketbol oynayarak mutlak galibiyet parolasıyla Slovenya'ya gitmek istiyoruz. Devamlı bir jenerasyon değişikliğinden bahsediyoruz. Bu da yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Artık tecrübelilerle gençlerin kaynaştığı daha ne yaptığını bile takım konumuna geldik. Bu yeni yapılanmadaki tüm oyuncu grubuna gerçekten güveniyoruz. Şu andaki kadromuzda olan kadar dışarıda da çok yetenekli, ileride buralara gelecek oyuncu grubumuz var. Ama biz şu anda en iyi 12'yle yolumuza devam ediyoruz. Slovenya'ya mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Arkasından İzmit'te oynayacağımız Polonya maçıyla da iki pencere maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

"HEDEFİMİZ BİRİNCİLİK"

İki maç için de taraftardan destek istediklerini belirten Yıldızoğlu, "Slovenya'da oynayacağımız maçta orada yaşayan vatandaşlarımızdan, bizi televizyondan izleyecek sporseverlerden desteklerini bekliyoruz. İzmit'te oynayacağımız çok önemli maçta da İzmitli sporseverleri bizi yalnız bırakmamaları, Türk Milli Takımı'na destek için salona davet ediyoruz. İnşallah onların desteğiyle de galip geleceğimize inanıyoruz.  Galibiyet için gidiyoruz Slovenya'ya. Tamamen hedefimiz birinci çıkarak direkt katılmak. Polonya da çıkış arayan bir takım. Son Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gerçekten çok iyi oynadılar. Biz öncelikli hedefimizi grup birincisi olarak belirledik. Eğer işler iyi gitmezse tabii ki en iyi ikilerden girmeye çalışacağız. Avrupa Basketbol Şampiyonası'na çok zaman var daha ama ben her şeyin bu sefer değişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

HORASAN: TÜRK HALKININ DESTEĞİNİ HER ZAMAN BEKLİYORUZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, iki önemli maça çıkacaklarını söylerken, "2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası ön eleme maçları için kısa bir süre önce toplandık. Bildiğiniz gibi window maçları kısa zamanda hazırlanmamız gereken bir araya geldiğimiz maçlar oluyor. İki tane önemli maçımız var, Slovenya ve Polonya'yla. Amacımız 2'de 2 yapıp gruptan çıkma yolunda iyi bir avantaj sağlamak. İnşallah sahada her şey istediğimiz gibi olur ve kazanan taraf oluruz. İzmit'te evimizde oynayacağımız maçta da seyircilerimizin, Türk halkının desteğini her zaman bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

BAHAR ÇAĞLAR ÖKTEN: İKİ MAÇ DA ÇOK ÖNEMLİ

A Milli Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Bahar Çağlar Ökten, hedeflerinin Avrupa Şampiyponnası2na katılmak olduğunu dile getirirken, "Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımı olarak her zaman hedeflerimiz Avrupa şampiyonalarında, dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda yer almak. Her zaman hedefimiz bu yönde. Evet, son Avrupa şampiyonasında ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Fakat 2023 Avrupa şampiyonasında bulunmak için bu önümüzdeki iki maç çok önemli. Kısa bir süreç var önümüzde ve oyuncularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapıp bu iki maçı kazanmak istiyoruz.  Slovenya ekibini biliyoruz. Son iki Avrupa şampiyonasında aynı gruptaydık. Ne yazık ki yenildik. Nasıl bir takım kimyasına sahip olduklarını biliyoruz. Ona yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Onların da iki önemli oyuncusu eksik. Bunu da avantaja çevirmek istiyoruz ve oradaki maçı kazanıp güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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