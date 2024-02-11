Premier Lig: Arsenal, West Ham'ı 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Premier Lig: Arsenal, West Ham'ı 6-0 mağlup etti

Premier Lig: Arsenal, West Ham\'ı 6-0 mağlup etti

Premier Lig 24. hafta maçında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı West Ham'ı 33 dakikada bulduğu 6 golle 6-0 mağlup etti.

11.02.2024 19:10
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İngiltere Premier Lig 24. hafta maçında West Ham ile Arsenal karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Arsenal 6-0 kazandı.

SAKA DOUBLE YAPTI

Konuk takım Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada William Saliba, 41 ve 63. dakikada Bukayo Saka, 44. dakikada Gabriel, 45+2'nci dakikada Trossard ve 65. dakikada Declan Rice attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Ligde üst üste dördüncü kez kazanan Arsenal, puanını 52 yaparak zirve yarışını sürdürdü. West Ham ise 36 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecek. West Ham ise Nottingham Forest'a konuk olacak.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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SON DAKİKA: Premier Lig: Arsenal, West Ham'ı 6-0 mağlup etti - Son Dakika
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