Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor

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İngiliz ekibi Newcastle United, geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı milli kaleci Uğurcan Çakır için servet ödemeye hazırlanıyor.

TAKIMA SEVİYE ATLATMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Premier Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Futbola olan ilgisi ile bilinen Arap milyarderin özel olarak görevlendirdiği bir ekibin transferlere servet harcayacağı öğrenildi. İlk etapta tesisleri yenileme kararı alan Selman, geçen sezon satın aldıkları Newcastle United'a seviye atlatmak istiyor.

BÜYÜK PARALAR HARCADI

Yeni sezon öncesi transfere büyük bütçe ayıran İngiliz ekibi Real Sociedad'dan golcü ismi Alexander Isak'ı 70 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Transfer bütçesinin büyük bir bölümünü Isak'a ayıran Newcastle United, toplamda 136 milyon Euro harcadı.

SEZON SONU TEKLİF SUNACAKLAR

Geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ile sözleşme uzatan Uğurcan Çakır'ın peşine düşen İngiliz ekibi, sezon sonunda teklifte bulunacak. Milli kalecinin performansını yakından takip eden Siyah-beyazlı ekip, Türk yıldızı renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtı. Piyasa değeri 15 milyon euro olan 26 yaşındaki kaleci için en az 20 milyon euro gelir hedefleyen Trabzonspor'un beklentilere uygun teklifin gelmesi durumunda satışa onay verecek.