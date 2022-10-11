Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor

11.10.2022 15:46

İngiliz ekibi Newcastle United, Trabzonspor'un milli eldiveni Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Geçen sezon satın aldığı Newcastle United'a seviye atlatmak isteyen Prens Selman, Trabzonspor ile Uğurcan transferi için pazarlıklara başlayacak.

İngiliz ekibi Newcastle United, geçtiğimiz sezon da kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı milli kaleci Uğurcan Çakır için servet ödemeye hazırlanıyor.

TAKIMA SEVİYE ATLATMAK İSTİYOR

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Premier Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Futbola olan ilgisi ile bilinen Arap milyarderin özel olarak görevlendirdiği bir ekibin transferlere servet harcayacağı öğrenildi. İlk etapta tesisleri yenileme kararı alan Selman, geçen sezon satın aldıkları Newcastle United'a seviye atlatmak istiyor.

BÜYÜK PARALAR HARCADI

Yeni sezon öncesi transfere büyük bütçe ayıran İngiliz ekibi Real Sociedad'dan golcü ismi Alexander Isak'ı 70 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Transfer bütçesinin büyük bir bölümünü Isak'a ayıran Newcastle United, toplamda 136 milyon Euro harcadı.

Türk futbol tarihine geçebilir! Prens Selman, Süper Lig'in yıldızı için gözünü kararttı

SEZON SONU TEKLİF SUNACAKLAR

Geçtiğimiz aylarda Trabzonspor ile sözleşme uzatan Uğurcan Çakır'ın peşine düşen İngiliz ekibi, sezon sonunda teklifte bulunacak. Milli kalecinin performansını yakından takip eden Siyah-beyazlı ekip, Türk yıldızı renklerine bağlamak için kesenin ağzını açtı. Piyasa değeri 15 milyon euro olan 26 yaşındaki kaleci için en az 20 milyon euro gelir hedefleyen Trabzonspor'un beklentilere uygun teklifin gelmesi durumunda satışa onay verecek.

YORUMLAR
500

Prens Selman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:29 Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 16:30:46. #1.13#
SON DAKİKA: Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement