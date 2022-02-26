Profesyonel golfçülerin kullandığı trackman teknolojisi hayata geçirildi - Son Dakika
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Profesyonel golfçülerin kullandığı trackman teknolojisi hayata geçirildi

26.02.2022 15:57

Dünyada profesyonel golfçü ve eğitmenlerin tercih ettiği, vurulan topun kaç metre mesafeye gittiğini ölçebilen trackman teknolojisi, Antalya'da Gloria Golf Kulübü'nde kullanılmaya başlandı.

Dünyada profesyonel golfçü ve eğitmenlerin tercih ettiği, vurulan topun kaç metre mesafeye gittiğini ölçebilen trackman teknolojisi, Antalya'da Gloria Golf Kulübü'nde kullanılmaya başlandı.

Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen programda sporcular, golf oynayarak teknolojiyi deneyimleme imkanı buldu. Trackman uygulaması golfçülere her vuruşta, fırlatılma anından topun uçuşunu, yörüngesini ve iniş mesafesini ölçümleyebilme imkanı sağlıyor.

Gloria Hotels&Resorts İş Geliştirme Müdürü Ali Çobanoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'da ilk kez bir otelde kurulan Trackman Driving Range'de misafirleri ağırladıklarını söyledi.

Dünyadaki birçok profesyonel golfçünün ve eğitmenlerin vuruşları anlaması ve kendilerini geliştirmesi için önemli bir radar sistemi olduğunu anlatan Çobanoğlu, sistemin her türlü hava koşulunda çalıştığını ifade etti.

Radar ölçümlerinin anlık ekranlara aktarılarak antrenmanlara oran verdiğini belirten Çobanoğlu, şunları kaydetti:

"Bilgileri alıp sahada kullandığınızda golften daha çok keyif alıyorsunuz. Bu teknolojinin içinde ailenizle, arkadaşlarınızla oyun oynayabiliyorsunuz. Sahaya hiç çıkmadan, teknoloji üzerinden dünyadaki en meşhur sahalarda oynayabiliyorsunuz. Trackman, dünyada en üst seviye turnuvalarda kullanılıyor. Topun nereye gittiğini gösteren bir uygulama. Avrupa'da ve Türkiye'de ilk uygulayan otel biz olduk. Çatıda ve sahalarda üçgen şeklinde üç radar kuruldu. Üçgen içine aldığımız 48 farklı vuruş alanımız var. Topların hangi mesafeye gittiğini radar teknolojisi ölçerek ekranlara aktarıyor."

Çobanoğlu, golfçülerin pratik yapmak ve performanslarını geliştirmek için tahminler yerine trackman teknolojisinin sunduğu verileri kullanarak profesyonel golfçülerle veya benzer becerilere sahip diğer kişilerle performanslarını kolaylıkla karşılaştırabildiğini sözlerine ekledi.

Profesyonel golfçülerin kullandığı trackman teknolojisi hayata geçirildi
Profesyonel golfçülerin kullandığı trackman teknolojisi hayata geçirildi
Profesyonel golfçülerin kullandığı trackman teknolojisi hayata geçirildi

YORUMLAR
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Ali Çobanoğlu, Antalya, Türkiye, Golf, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Profesyonel golfçülerin kullandığı trackman teknolojisi hayata geçirildi - Son Dakika


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