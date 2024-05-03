Profesyonel Liglerde Son Hafta Karşılaşmaları - Son Dakika
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Profesyonel Liglerde Son Hafta Karşılaşmaları

Profesyonel Liglerde Son Hafta Karşılaşmaları

Trendyol Süper Lig'de 35, Trendyol 1. Lig'de 33 ve TFF 2. Lig'de son hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise son hafta karşılaşmaları yapılacak. Haftanın programı aşağıdaki gibidir: Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi.

03.05.2024 09:07
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Trendyol Süper Lig'de 35, Trendyol 1. Lig'de 33 ve TFF 2. Lig'de son hafta karşılaşmaları oynanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Süper Lig

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş- Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor- Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir- Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor- Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

19.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)

5 Mayıs Pazar:

16.00 Altay- Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 Ahlatçı Çorum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)

16.00 Manisa FK- Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Bodrum FK-Kocaelispor (Bodrum İlçe)

16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

15.00 Kırklarelispor- Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Kırşehir- 1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)

15.00 Serik Belediyespor- Esenler Erokspor (Serik İsmail Oğan-Seyircisiz)

15.00 Adıyaman FK-Hes İlaç Afyonspor (Kahta İlçe)

15.00 Bucaspor 1928-Diyarbekispor (Yeni Buca-Seyircisiz)

15.00 Bursaspor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

15.00 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı- Karacabey Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Altınordu- Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Anagold 24Erzincanspor- Fethiyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

15.00 Etimesgut Belediyespor- İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Kuzey MarmaraArnavutköy Belediyespor- GMG Kastamonuspor (Bolluca-Seyircisiz)

15.00 Isparta 32 Spor- Alagöz Holding Iğdır FK (Isparta Atatürk)

15.00 Karaman FK-Somaspor (Yeni Karaman)

15.00 Amed Sportif Faaliyetler- Menemen FK (Diyarbakır)

15.00 Belediye Derincespor- Denizlispor (Belediye Derincespor)

15.00 Uşakspor- Sarıyer (Uşak 1 Eylül)

15.00 İskenderunspor- Düzce Cam Düzcespor (Kırıkhan İlçe)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

5 Mayıs Pazar:

14.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

14.00 Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor (İBB Esatpaşa)

14.00 Trabzonspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler- Karadeniz Ereğli Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor (Halit Kıvanç)

14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)

14.00 Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük (Beylerbeyi 75. Yıl)

14.00 Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Fatih Mimar Sinan)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Profesyonel Liglerde Son Hafta Karşılaşmaları - Son Dakika

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