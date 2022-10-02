ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu - Son Dakika
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ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu

02.10.2022 23:30
ATP turnuvalarında kupalar sahibini buldu

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından Tel Aviv Açık'ta Sırp Novak Djokovic, Kore Açık'ta Japon Yoshihito Nishioka, Sofya Açık'ta İsviçreli Marc-Andrea Huesler kupanın sahibi oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvalarından Tel Aviv Açık'ta Sırp Novak Djokovic, Kore Açık'ta Japon Yoshihito Nishioka, Sofya Açık'ta İsviçreli Marc-Andrea Huesler kupanın sahibi oldu.

İsrail'de düzenlenen Tel Aviv Açık'ın tekler finalinde, eski dünya 1 numaralarından Djokovic ile dünya sıralamasının 16. basamağında yer alan Hırvat Marin Cilic karşılaştı.

Djokovic, 1 saat 34 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek bu sezon sert, toprak ve çim zeminli turnuvalarda kupaya uzanan ilk erkek tenisçi oldu.

Turnuvada set vermeden kupaya ulaşan 35 yaşındaki tenisçi, bu sezon 3'üncü, kariyerindeki ise 89. ATP şampiyonluğuna ulaştı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'un ev sahipliği yaptığı Kore Açık turnuvası finalinde ise 56 numaralı seribaşı Japon Yoshihito Nishioka, dünya 24 numarası Kanadalı Denis Shapovalov'u 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerindeki ikinci ATP Turu kupasına uzandı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen diğer turnuvanın tekler finalinde de İsviçreli Marc-Andrea Huesler (95 numaralı seribaşı), Norveçli Holger Rune'yu 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 geçerek kariyerinin ilk ATP kupasını kaldırdı.

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Kaynak: AA

Tel Aviv, Japon, Kore, Spor, Son Dakika

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