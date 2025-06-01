PSG, Şampiyonlar Ligi'ni Kazandı

(ANKARA)-Şampiyonlar Lig'i Finali'nde İnter'i 5-0 mağlup eden PSG kupanın sahibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Lig'i Finali'nde İtalya ekibi Inter ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da saat 22.00'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetti. Mücadelede İnter'i 5-0 yenen PSG kupanın sahibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Lig'i Finali'nde PSG'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Acharf Hakimi, 20. ve 60. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Hviça Kvaratshelia ve 86. dakikada Senny Mayulu attı.
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