PSG, UEFA Süper Kupa'da Tarih Yazdı - Son Dakika
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PSG, UEFA Süper Kupa'da Tarih Yazdı

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PSG, UEFA Süper Kupa'da üst üste 2. kez şampiyon oldu, Luis Enrique 3. kez kupayı kazandı.

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Süper Kupa'da hem üst üste hem de toplamda 2'nci şampiyonluğuna ulaştı.

Son 2 yılın UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi PSG, 2025'ten sonra bu yıl da UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

PSG böylece 1989, 1990 yıllarında Milan ve 2016, 2017'de Real Madrid'den sonra Süper Kupa'da üst üste şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü takım oldu.

Fransız kulübü ayrıca Milan ve Real Madrid gibi hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Kupa'da arka arkaya mutlu sona ulaşmayı başardı.

Paris ekibi, Şampiyonlar Ligi (2025, 2026) ve Süper Kupa'yı (2025, 2026) 2'şer, Kupa Galipleri Kupası (1996) ve Intertoto Kupası'nı (2001) da birer defa olmak üzere UEFA organizasyonlarındaki 6'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

Real Madrid, 6 şampiyonlukla UEFA Süper Kupa'nın en başarılı kulübü ünvanını elinde tutuyor. İspanyol ekibini, 5'er defa mutlu sona ulaşan Barcelona (İspanya) ve Milan (İtalya) izliyor.

Enrique, Süper Kupa'yı 3'üncü kez kazandı

PSG'nin İspanyol çalıştırıcısı Luis Enrique, 2015'te Barcelona'nın, 2025'te de PSG'nin başında kazandığı UEFA Süper Kupa'yı bir defa daha kaldırdı.

56 yaşındaki Enrique böylece Carlo Ancelotti (5 kez), Josep Guardiola'dan (4) sonra Süper Kupa'da 3 şampiyonluk sevinci yaşayan 3'üncü teknik direktör oldu.

UEFA Süper Kupa'da 3 veya daha fazla şampiyonluğu bulunan teknik direktörler şunlar:

Teknik direktörŞampiyonlukYıllarTakım
Carlo Ancelotti (İtalya)52003, 2007, 2014, 2022, 2024Milan (2), Real Madrid (3)
Pep Guardiola (İspanya)42009, 2011, 2013, 2023Barcelona (2), Bayern Münih, Manchester City
Luis Enrique (İspanya)32015, 2025, 2026Barcelona, PSG (2)

Aston Villa, Avrupa'daki finallerden ilk kez eli boş döndü

Daha önce şampiyonluk maçına çıktığı tüm UEFA organizasyonlarında kupaya uzanan İngiltere'nin Aston Villa takımı, ilk kez sahadan üzgün ayrıldı.

Birmingham ekibi, maç öncesi 1982 Şampiyonlar Ligi, 1982 Süper Kupa, 2001 Intertoto Kupası (çift maç sonunda 5-2) ve 2026 Avrupa Ligi'ndeki finallerde şampiyon olmuştu.

Fransız kulüplerinin 2'nci şampiyonluğu

PSG'nin bu zaferi Fransız kulüplerinin de UEFA Süper Kupa'daki 2'nci şampiyonluğu oldu.

Kupayı müzesine en çok götüren takımlar, İspanya'dan çıktı. İspanyollar, 11'i son 18 yılda olmak üzere Süper Kupa'yı 17 defa kazandı.İspanyol ekiplerini, İngilizler 10, İtalyanlar ise 9 şampiyonlukla takip ediyor.

Kaynak: AA

Luis Enrique, Süper Kupa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor PSG, UEFA Süper Kupa'da Tarih Yazdı - Son Dakika

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