PSG ve Icardi anlaşmaya yakın! Galatasaray'a transferinin önünde yalnızca bir engel kaldı - Son Dakika
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PSG ve Icardi anlaşmaya yakın! Galatasaray'a transferinin önünde yalnızca bir engel kaldı

14.04.2023 17:58

Galatasaray, sezon başında satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağladığı Mauro Icardi'nin transfer için 10 milyon euroluk bütçeyi denkleştirdi. PSG, Galatasaray'da kariyerine devam etmeye sıcak bakan futbolcunun isteğini yerine getirmeye hazırken, transferdeki tek engelin, Icardi'nin eşi Wanda Nara olduğu ileri sürüldü.

Aslan, önümüzdeki sezon da yola Mauro Icardi ile devam etmek istiyor. Sezon başında PSG'den kiralanan futbolcu, kısa sürede taraftarın sevgisilisi oldu. Geçtiğimiz günlerde Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk'un, "Icardi'yi istiyoruz" açıklamasıyla sinyal verilmişti. Icardi transferinde hazırlanan bütçenin detayları da ortaya çıktı.

"10 MİLYON EURO"

Yorumcu Metin Karabaş, Vole'deki programda Icardi transferiyle ilgili " Galatasaray, Icardi için yıllara bölünmüş şekilde 10 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Ama asıl sorun şu; Galatasaray, Icardi'yi de PSG'yi de ikna edebilir. Ama Wanda Nara'yı ikna edebilir mi? Asıl soru işareti bu" şeklinde bir bilgi paylaştı.

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"TÜM KARİYERİNİ PLANLIYOR"

Icardi'nin tüm kariyerini Wanda'nın planladığını ifade eden Karabaş, "Bütün sportif kariyerini planlıyor. Birkaç kulüpten teklif geldiğini biliyorum, onları iletiyor. Bunlarla da görüşme halinde. Galatasaray'ın Wanda Nara'yı da ikna etmesi gerekebilir" dedi.

YORUMLAR (2)
  • ali veli: Fenerliler tutuşmaya başladı ?????? Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Semih Yetkin: wanda nara ıcardıyı al git roma ile anlaş Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
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Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu Galatasaray'ın basketbol maçına giden Icardi, tribünden duydukları sonrası kahkahalara boğuldu

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, PSG, Spor, Son Dakika

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