Pursaklar'da MMA Avrupa Şampiyonası hazırlığı

Ukrayna'da düzenlenecek olan MMA (Karma Dövüş Sanatları) Avrupa şampiyonasına katılacak olan milli sporcular, Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda turnuvaya hazırlanıyor.

MMA milli sporcuları, 05- 10 Kasım'da Ukrayna'da yapılacak olan MMA Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Pursaklar'da gerçekleştiriyor.

5 Kasım tarihine kadar kamp çalışmalarını Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirecek olan 11 milli sporcu, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Kiev'e uçacak.

"Ukrayna'da düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz"

Şampiyona öncesi açıklamalarda bulunan MMA Federasyonu As Başkanı Serdar Gökkaya, "Doğuma büyüme Hollandalıyım. Dünya'da Futbol, Basketbol ve Formula 1'den sonra en popüler olan MMA sporunda ülkeme hizmet etmek ve bu platformda zirve yolunda mücadele etmek amacıyla ülkeme dönmüş bulunmaktayım. Bu kapsamda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan MMA Avrupa şampiyonası için 11 sporcumuzla şampiyona öncesi 5 günlük kampımıza başladık. Ukrayna'da düzenlenecek olan şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz. Başarılı karşılaşmalara imza atarak sporcu kardeşlerimizle birlikte kazanacağımız madalyalarla ülkemize geri dönmek istiyoruz. Federasyon bünyesinde bu görevi bana laik gören Ali Arık başkanıma, federasyonun dış ilişkilerini yöneten kardeşim, dostum Orkun Balcı'ya, kamp süresince desteklerini bir an olsun esirgemeyen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e ve Pursaklar Spor Kulübü Başkanı Halil Turhan'a teşekkür ediyorum" dedi.

MMA Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek sporcuları Pursaklar'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, milli sporculara başarılar diledi. - ANKARA