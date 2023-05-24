"Puşkaş Ergun" lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna yaşamını yitirdi - Son Dakika
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"Puşkaş Ergun" lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna yaşamını yitirdi

24.05.2023 12:44

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından "Puşkas Ergun" lakabıyla tanınan eski milli futbolcu Ergun Öztuna, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Fenerbahçe formasıyla birçok başarıya atan Öztuna, sarı-lacivertlilerin bugünkü adıyla Süper Lig'de ilk golünü atan isim.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Ergun Öztuna, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz ay kalça kemiğini kırarak hastanede ameliyat olan ve daha sonra tedavi altında tutulan Öztuna'nın ölüm haberini ailesi sosyal medya hesabından duyurdu.

SÜPER LİG'DE FENERBAHÇE'NİN İLK GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe efsane futbolcunun vefat haberi sonrası yaptığı açıklamada, " Türk futbolunun ve Fenerbahçemizin unutulmaz ismi 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan eski futbolcumuz Ergun Öztuna'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna damga vuran isimlerin başında gelen ve eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig'de Fenerbahçemizin ilk golünü kaydeden, 1957'de İstanbul Ligi'ni kazanan Futbol Takımımıza şampiyonluğu getiren maçta 3. golü atan Ergun Öztuna, Fenerbahçe'nin 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığını da üstlendi.

FENERBAHÇE İLE 3 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

1956-1963 ile 1964-1965 sezonlarında iki farkı dönemde şanlı formamızı terleten Ergun Öztuna, 1958-1959, 1960-1961 ve 1964-1965 sezonlarında sarı lacivertli renkler altında 3 kez de şampiyonluk yaşadı. Ay Yıldızlı formamızı da alt yaş gruplarından itibaren giyen Öztuna, A Takım formasını da terletti. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Ergun Öztuna'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

CENAZE PROGRAMI

Ergun Öztuna için yarın Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te bir tören düzenlenecek. Öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti
'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti
'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti
Ergun Öztuna-Can Bartu-İsmail Kurt
'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna hayatını kaybetti
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Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Puşkaş Ergun' lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Puşkaş Ergun" lakabıyla tanınan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ergun Öztuna yaşamını yitirdi - Son Dakika
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