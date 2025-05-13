Radcliffe Türkiye'nin Spor Turizmine Dikkat Çekti - Son Dakika
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Radcliffe Türkiye'nin Spor Turizmine Dikkat Çekti

Radcliffe Türkiye\'nin Spor Turizmine Dikkat Çekti

Eski maraton rekoru sahibi Paula Radcliffe, Türkiye'nin spor turizmindeki potansiyelini vurguladı.

13.05.2025 10:26
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Kadınlar maraton dünya rekorunu 22 yıldır elinde tutan İngiliz eski atlet Paula Radcliffe, Türkiye'nin spor turizminde güçlü bir konumda olduğunu söyledi. Radcliffe, Türk sporcuların da ciddi potansiyeli olduğunu sözlerine ekledi.

Didim'de yer alan Anda Barut Collection'da düzenlenen 'Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası' etkinliğine kadınlar maraton dünya rekorunu 22 yıldır elinde tutan İngiliz eski atlet Paula Radcliffe de katıldı. Etkinlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Radcliffe, Türkiye'nin spor turizmindeki potansiyeline dikkat çekti.

Organizasyonun her anlamda çok keyifli geçtiğini aktaran Radcliffe, "Bu hafta gerçekten çok keyifli geçti. Harika bir ortamdayız; güzel yemekler, muhteşem bir lokasyon, harika bir hava ve keyifli bir ekip var. Herkes etkinliklere severek katılıyor ve buradan güzel anılarla ayrılacağız" dedi.

"Türkiye'nin spor turizminde çok güçlü bir yeri var"

Türkiye'nin hem organizasyon kalitesi hem de doğal ve kültürel zenginlikleriyle spor turizmi açısından büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Paula Radcliffe, "Türkiye'nin spor turizminde çok güçlü bir yeri olduğunu düşünüyorum. Daha önce Ankara ve Antalya'da birçok etkinliğe katıldım. İnsanlar Türkiye'ye sadece bu etkinlikler için değil, aynı zamanda bu harika ülkeyi görmek için geliyorlar. Muhteşem yemekleri tadıyorlar, yeni otelleri keşfediyorlar, bölgeyi ve ülkenin güçlü tarihini tanıma fırsatı buluyorlar. Aynı anda hem iyi organize edilmiş etkinliklerde yer alabiliyorlar hem de keşfe çıkabiliyorlar. Aileleriyle birlikte tatile geldiklerinde bu deneyim daha da güzelleşiyor. Türkiye'yi tanıtmak için harika bir yol" ifadelerini kullandı.

"Genç sporculara en büyük tavsiyem: hayallerinizin peşinden gidin"

Genç sporculara da mesaj veren 51 yaşındaki Radcliffe, "Genç sporculara en büyük tavsiyem; hayallerinizin peşinden gidin. Korkmayın, risk alın, ne kadar iyi olabileceğinizi görün. Elinizden gelenin en iyisini yapın. İlk denemede başarılı olamazsanız başka yollar deneyin. Bu süreç sizi hem geliştirir hem de potansiyelinizi keşfetmenizi sağlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'den ciddi bir sporcu potansiyeli geliyor"

Radcliffe, Türk atletizmine ilişkin olarak ise, "Biraz daha yakından bakınca görüyoruz ki Türkiye'den güçlü sporcular geliyor. Geçtiğimiz yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türk takımlarının gücünü gördük. Türkiye'den ciddi bir sporcu potansiyeli geliyor ve bu gelecek adına oldukça umut verici" değerlendirmesinde bulundu.

Paula Radcliffe kimdir?

İngiliz uzun mesafe koşucusu Paula Radcliffe, 17 Aralık 1973'te İngiltere'nin Cheshire kentinde doğdu. Uzun yıllar kadınlar maratonda dünyanın en hızlı ismi olan Radcliffe, 2003 Londra Maratonu'nda elde ettiği 2: 15: 25'lik derecesiyle dünya rekorunu kırdı. Bu derece, sadece kadınlarla koşulan maraton kategorisinde hala geçilemedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Radcliffe Türkiye'nin Spor Turizmine Dikkat Çekti - Son Dakika

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