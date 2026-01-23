Benfica'nın Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Rafa Silva, Portekiz'de büyük tartışma yarattı. Yıldız futbolcunun yeniden Benfica forması giymesi, kulüp taraftarlarının sert tepkisine neden oldu.
32 yaşındaki Rafa Silva'nın Benfica'ya dönüşü Portekiz basınında geniş yer bulurken, transferin özellikle ara transfer döneminde yapılması eleştirilerin dozunu artırdı. Taraftarlar, kulüp yönetiminin bu hamlesini sorguladı.
Record'da yer alan habere göre Benfica Başkanı Rui Costa'nın Rafa Silva transferi, taraftarlar arasında ciddi rahatsızlık yarattı. Yapılan yorumlarda hem oyuncunun geçmişteki ayrılığı hem de transferin mali boyutu öne çıktı.
Benfica taraftarlarının sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar dikkat çekti. Taraftarlardan biri, "Rafa zamanında ayrılmak istedi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın bedelini ve ne kadar kazanacağını açıklamaya cesaret edin. Sportif olarak katkı verebilir ama gemiyi terk etmek isteyen birine tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Bir başka taraftar ise tepkisini, "Saçmalık! Yaptıklarınızdan utanın. Öfkelenip bedelsiz ayrılan bir oyuncu şimdi 7 milyon euro karşılığında geri mi dönüyor? Bu sadece Benfica'da olur" sözleriyle dile getirdi.
Rafa Silva'nın yaşı ve transfer bedeli de eleştirilerin odağında yer aldı. Bir taraftar, "29 yaşındayken sözleşmesini yenilemediler ama 32 yaşında milyonlarca euro harcanıyor. Bu mantığın ötesinde. Her seviyede beceriksizlik. Doğru yolda mıyız?" yorumunu yaptı.
Son Dakika › Spor › Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)