Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu

25.01.2026 23:07
Portekiz Ligi 19. hafta maçında Benfica, sahasında Estrela'yı 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Portekiz Ligi 19. hafta maçında Benfica ile Estrela karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Benfica, 4-0'lık skorla kazandı.

BENFICA EVİNDE FARKA KOŞTU

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. dakikada Vangelis Pavlidis, 58. dakikada Lopes Cabral, 84. dakikada Anisio Cabral kaydetti.

RAFA SILVA İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş ile yollarını ayırarak ülkesinin takımlarından Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Yıldız oyuncu, yedek kulübesinde başladığı maça 73. dakikada dahil oldu.

ZİRVE YARIŞINDA İDDİASINI SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 45 yaparak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Estrela ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Tondela deplasmanına gidecek. Estrela, FC Alverca ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

