Rafa Silva ilk maçına çıktı, Benfica farka koştu

Portekiz Ligi 19. hafta maçında Benfica ile Estrela karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi Benfica, 4-0'lık skorla kazandı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 55. dakikada Vangelis Pavlidis, 58. dakikada Lopes Cabral, 84. dakikada Anisio Cabral kaydetti.
Beşiktaş ile yollarını ayırarak ülkesinin takımlarından Benfica'ya geri dönen Rafa Silva, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Yıldız oyuncu, yedek kulübesinde başladığı maça 73. dakikada dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 45 yaparak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Estrela ise 19 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica, Tondela deplasmanına gidecek. Estrela, FC Alverca ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
