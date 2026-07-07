Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Başarı - Son Dakika
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Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Başarı

Rahmi Kaan Karahan\'dan Tarihi Başarı
07.07.2026 11:07
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Dünya Şampiyonu olan Rahmi Kaan Karahan, Köyceğiz'de coşkuyla karşılandı. Muğla'nın gururu oldu.

KANADA'nın Halifax kentinde düzenlenen ICF 2026 Gençler ve U23 Durgunsu Kano Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak şampiyon olan Muğlalı milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, yurda dönüşünde Dalaman Havalimanı'nda düzenlenen törenle büyük bir coşkuyla karşılandı. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Dalaman Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Semerci, Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürü Volkan Taşdelen, protokol üyeleri ile Köyceğiz halkı ve sporcular, dünya şampiyonu Rahmi Kaan Karahan ve Milli takım antrenörü Ahmet Ufuk Özcan'ı çiçeklerle karşıladı. Havalimanında duygusal anlar yaşanırken, milli sporcu ve antrenörü alkışlarla karşılandı.

İLKİ BAŞARDI

Muğla'nın yetiştirdiği başarılı milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, şampiyonada 500 metre kategorisinde dünya şampiyonu olurken, 200 metre ve 1000 metre yarışlarında dünya üçüncüsü olarak toplam üç madalya kazandı. Rahmi Kaan Karahan, bu tarihi başarısıyla Türk kano tarihinde Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanan ilk sporcu unvanını elde ederek adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Başarının mimarlarından biri olan Milli takım antrenörü ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kano Antrenörü Ahmet Ufuk Özcan da sporcusuyla birlikte büyük gurur yaşadı. Uzun yıllardır Muğla'da kano sporunun gelişimine katkı sağlayan Özcan'ın emekleri, bu tarihi başarıda önemli rol oynadı.

KÖYCEĞİZ HALKIYLA BULUŞTU

Karşılama programının ardından protokol üyeleri, Köyceğiz halkı ve genç sporcularla birlikte yenilenen Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde bir araya gelindi. Dünya şampiyonu sporcu Rahmi Kaan ve antrenörü, sporcular ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yayımladığı açıklamada, Muğla'nın su sporlarında Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada elde edilen başarıların tesadüf olmadığını vurguladı. Açıklamada, sporcuların yetişmesinde emeği geçen antrenörler, aileler, kulüpler ve tüm paydaşlara teşekkür edilirken, Rahmi Kaan Karahan'ın dünya şampiyonluğunun Muğla ve Türk sporu adına tarihi bir gurur olduğu ifade edildi. İl Müdürlüğü, sporcuların her zaman yanında olmaya ve Muğla'yı yeni şampiyonlarla buluşturmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Köyceğiz, Muğla, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rahmi Kaan Karahan'dan Tarihi Başarı - Son Dakika

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