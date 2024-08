Rahvan At Yarışları ve Doğu Anadolu Şampiyonası Sonuçlandı

Spor

10. Rahvan At Yarışları ve 8. Doğu Anadolu Şampiyonası, final müsabakasıyla sona erdi.

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunca rahvan at kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Ardahan- Artvin yolu üzerindeki Rahvan At Yarış Sahası'nda düzenlenen şampiyonada, 20 ilden 76 rahvan at farklı kategorilerde yarıştı.

Şampiyonada, üçlü tay kategorisinde Abdulbaki Özgün, dörtlü tay kategorisinde Şehmuz Yaprak, küçük-orta kategorilerinde Ziver Lale, deste kategorisinde Türker Ateş, büyük-orta kategorilerinde Aziz Özbek, başaltı kategorisinde Selim İleri ve baş kategorisinde Osman Palamut birinci oldu.

Yarışmalarda dereceye girenlere, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve kurum müdürleri ödüllerini verdi.