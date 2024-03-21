Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşananlar ülke gündemine bomba gibi düştü. Yaşanan skandallara sessiz kalmayan Acun Ilıcalı, olayların ana sorumlusunun Türk hakemler olduğunu söyledi.
Hakemlerin yetersiz olduğunu vurgulayan Ilıcalı, " Türkiye'deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı. Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar" ifadelerini kullandı.
Yabancı hakemlerin gelmesiyle birlikte gerilimin büyük ölçüde azalacağını da dile getiren Ilıcalı, "Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan'da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80'ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin" dedi.
Son Dakika › Spor › Acun'dan Türk futbolu için bomba öneri: Yüzde 80'ini yok ederiz - Son Dakika
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