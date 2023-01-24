Rakip taraftarın seslenişine kulak veren Ancelotti'yi şaşırtan istek! Elindekileri uzatmaktan başka çaresi kalmadı - Son Dakika
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Rakip taraftarın seslenişine kulak veren Ancelotti'yi şaşırtan istek! Elindekileri uzatmaktan başka çaresi kalmadı

24.01.2023 16:44

Real Madrid'in Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sırasında Athletic Bilbao'lu taraftarın isteği karşısında şaşıp kaldı. Kendisinden sakız isteyen rakip taraftarı kırmayan Ancelotti, elindekileri taraftara uzattı. İlginç anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. San Mamés Stadyumu'nda oynanan mücadelede oldukça ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmayı yedek kulübesinin hemen arkasından takip eden bir Bilbao taraftarı dünyaca ünlü teknik adamdan sakız istedi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus gibi kenarda sürekli sakız çiğnemesiyle meşhur olan Ancelotti bu isteği ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da taraftarı geri çevirmedi ve cebinden çıkardığı 2 adet sakızı rakip takım seyircisine ikram etti.

Önce şaşırdı sonra elindekileri uzattı! Ancelotti'den rakip taraftara görülmemiş ikram

HATIRA OLARAK SAKLAMASINI İSTEDİ

O anları kameraya alan taraftar görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. İspanyol taraftarlar, Ancelotti'nin jest yaptığı taraftara hediye olarak aldığı sakızları asla çiğnememesi ve hatıra olarak saklaması tavsiyesinde bulundu.

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Önce şaşırdı sonra elindekileri uzattı! Ancelotti'den rakip taraftara görülmemiş ikram Önce şaşırdı sonra elindekileri uzattı! Ancelotti'den rakip taraftara görülmemiş ikram La Liga'da lider Barcelona evinde kazandı La Liga'da lider Barcelona evinde kazandı

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Son Dakika Spor Rakip taraftarın seslenişine kulak veren Ancelotti'yi şaşırtan istek! Elindekileri uzatmaktan başka çaresi kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rakip taraftarın seslenişine kulak veren Ancelotti'yi şaşırtan istek! Elindekileri uzatmaktan başka çaresi kalmadı - Son Dakika
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