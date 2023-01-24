Rakip taraftarın seslenişine kulak veren Ancelotti'yi şaşırtan istek! Elindekileri uzatmaktan başka çaresi kalmadı

İspanya La Liga'nın 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. San Mamés Stadyumu'nda oynanan mücadelede oldukça ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşmayı yedek kulübesinin hemen arkasından takip eden bir Bilbao taraftarı dünyaca ünlü teknik adamdan sakız istedi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus gibi kenarda sürekli sakız çiğnemesiyle meşhur olan Ancelotti bu isteği ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da taraftarı geri çevirmedi ve cebinden çıkardığı 2 adet sakızı rakip takım seyircisine ikram etti.

HATIRA OLARAK SAKLAMASINI İSTEDİ

O anları kameraya alan taraftar görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. İspanyol taraftarlar, Ancelotti'nin jest yaptığı taraftara hediye olarak aldığı sakızları asla çiğnememesi ve hatıra olarak saklaması tavsiyesinde bulundu.