Rakipleri gol atsın diye yere atan oyuncular için harekete geçildi

03.03.2026 18:38
Kocaeli'de Süper Amatör Lig'e yükselecek takımı belirleyecek 1. Amatör Küme play-off maçlarında futbolcuların, aynı anda oynanan diğer müsabakalardaki skorlara göre rakibin gol atmasına müdahale etmemeleriyle ilgili soruşturma sürüyor. TFF Etik Kurulu'nun yürüttüğü soruşturmada 4 takımın tüm sporcularından elektronik posta aracılığıyla savunma alındı, yöneticilerden de savunma istendi.

Kocaeli 1. Amatör Küme Play-Off A Grubu'nda aynı anda başlayan maçlarda Tavşancılspor - Uzuntarla Belediyespor ve Çerkeşlispor - Bekirpaşa Başaranspor karşılaşmıştı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan ve grubu lider bitirenin adını Süper Amatör Lig'e yazdıracağı karşılaşmaların son anlarında yaşanan olaylar ise maça damga vurmuştu.

ALDIKLARI GOL HABERİ SONRASI RAKİP TAKIMA GOL ATMA İZNİ

Takımlar, kendi maçlarını oynarken bir yandan diğer mücadelenin skorunu kollamış, aldıkları gol haberine göre rakibin gol atmasına izin vermiş ve bu durum çok tepki çekmişti.

SPORCU VE YÖNETİCİLERDEN SAVUNMA İSTENDİ

Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve etik tartışması başlatan Derince Suni Çim Stadı'ndaki görüntülerin ardından Kocaeli Futbol İl Temsilciliği hakem ve gözlemci raporlarının teslim edilmesinin ardından mücadeleleri disiplin kuruluna sevk etti. İl temsilciliğinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'ne taşınan maçlarla ilgili dosya, gerekli soruşturmayı yapmak üzere Etik Kurulu'na gönderildi. Ocak ayının son haftasında mevcut raporlar ve görüntüleri inceledikten sonra ek raporlar isteyen kurul, ardından maçlarda kadroda bulunan tüm futbolculardan elektronik posta yoluyla savunma istedi. Futbolcuların dijital yoldan ulaştırdıkları savunmalarını, kulüp yöneticileri takip etti. Tüm sporcuların savunmasını alan ve yöneticilerden savunma isteyen Etik Kurulu'nun mart ayı içinde karar vermesi bekleniyor.

MAÇLARDA NE OLMUŞTU?

Tavşancıl, Uzuntarla Belediyespor karşısında 2-0 öndeyken diğer yanda da Çerkeşli ve Bekirpaşa Başaran arasında 1-1'lik beraberlik vardı. Tavşancıl'ın önde olması, Bekirpaşa Başaran'ın da berabere kalması Tavşancıl'ı Süper Amatör Lig'e çıkaracak, bu skorlar Başaran'a yaramayacaktı. Çerkeşli, Bekirpaşa Başaran karşısında 90+4. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti ve bu haber anında Derince'de oynanan Tavşancıl - Uzuntarla maçına ulaştı. Ardından, Uzuntarla 90+5 ile 90+7. dakikalar arasında 3 gol atarak bir anda skoru 3-2 yaptı. Uzuntarla'nın galibiyeti ve Başaran'ın yenilmesi Uzuntarla'yı Süper Amatör Lig'e çıkarıyordu. Bu skorlar da Çerkeşli'ye yaramıyordu. Bu kez Bekirpaşa Başaran 90+8'de 2-2'yi buldu. Bu haberin diğer müsabakaya ulaşmasıyla bu kez Tavşancılspor, üst üste 2 gol atarak 4-3'lük skor üstünlüğü sağladı ve maç böyle bitti. Bekirpaşa Başaran'a bu skor yaramadığı için Çerkeşlispor 90+10. dakikada 3-2'yi yakaladı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Söz konusu sonuçların ardından gruptan çıkan ikili averajla Çerkeşlispor oldu. Tavşancılspor ile Uzuntarla Belediyespor maçının son anlarında yaşananlar, kameralara yansıdı. Maça damgasını vuran ise diğer maçtaki skorlara göre takımların kalelerini korumasız bırakarak rakiplerinin gol atmalarına izin vermeleri oldu. Görüntülerde oyuncuların durduğu, kalecilerin sakatlanarak yere yattığı, sahaya sırtını döndüğü ve topun filelere gitmesine izin verdikleri görüldü.

