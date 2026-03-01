Centilmenlik örneği! Rakipleri sırf maça çıkabilsin diye ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ettiler

TFF 3. Lig 4. Grup'ta altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla 22 maç sonunda galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, bugün lider Kütahyaspor'la deplasmanda oynadıkları maçın ulaşım ve konaklamasına destek veren ev sahibi ekibe teşekkür etti.

KÜTAHYASPOR'DAN NAZİLLİSPOR'A YARDIM

Maddi imkansızlıklar nedeniyle maçlara forma tedariğinde bile güçlük yaşayan Nazillispor, deplasman yolculuğu için rakip Kütahyaspor'dan destek aldı. Kütahyaspor, rakiplerinin maça çıkabilmesi için Nazillispor'a ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ederek büyük bir centilmenlik örneği gösterdi.

NAZİLLİSPOR'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Nazilli ekibi, "Kütahyaspor müsabakasına katılmamıza imkan sağlayan konaklama ulaşım yemek ve diğer desteklerini bizlere sunan Kütahyaspor yönetimine ve camiasına teşekkürü borç bilir, futbolda birlik beraberlik dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydukları için şükranlarımızı sunarız" açıklamasını yaptı.

MÜCADELE 8-0 KÜTAHTASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ

Kütahya'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Kaybettiği son 10 maçta kalesinde 60 gol gören Nazillispor geçen hafta da Karşıyaka'ya 10-0 yenilmişti.