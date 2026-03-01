Centilmenlik örneği! Rakipleri sırf maça çıkabilsin diye ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ettiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Centilmenlik örneği! Rakipleri sırf maça çıkabilsin diye ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ettiler

Centilmenlik örneği! Rakipleri sırf maça çıkabilsin diye ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ettiler
01.03.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 4. Grup'ta altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla 22 maç sonunda galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, lider Kütahyaspor'la oynadıkları deplasman maçına ulaşım, yemek ve konaklama desteği aldı. Maddi imkansızlıklar nedeniyle zorluk yaşayan Nazillispor, Kütahyaspor'un yardımıyla maça çıkabildi. Mücadeleyi Kütahyaspor, 8-0 kazandı.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta altyapı oyuncularından oluşan kadrosuyla 22 maç sonunda galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor, bugün lider Kütahyaspor'la deplasmanda oynadıkları maçın ulaşım ve konaklamasına destek veren ev sahibi ekibe teşekkür etti.

KÜTAHYASPOR'DAN NAZİLLİSPOR'A YARDIM

Maddi imkansızlıklar nedeniyle maçlara forma tedariğinde bile güçlük yaşayan Nazillispor, deplasman yolculuğu için rakip Kütahyaspor'dan destek aldı. Kütahyaspor, rakiplerinin maça çıkabilmesi için Nazillispor'a ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ederek büyük bir centilmenlik örneği gösterdi.

NAZİLLİSPOR'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Nazilli ekibi, "Kütahyaspor müsabakasına katılmamıza imkan sağlayan konaklama ulaşım yemek ve diğer desteklerini bizlere sunan Kütahyaspor yönetimine ve camiasına teşekkürü borç bilir, futbolda birlik beraberlik dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydukları için şükranlarımızı sunarız" açıklamasını yaptı.

MÜCADELE 8-0 KÜTAHTASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ

Kütahya'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 8-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Kaybettiği son 10 maçta kalesinde 60 gol gören Nazillispor geçen hafta da Karşıyaka'ya 10-0 yenilmişti.

Nazilli, Kütahya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Centilmenlik örneği! Rakipleri sırf maça çıkabilsin diye ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:57
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: Centilmenlik örneği! Rakipleri sırf maça çıkabilsin diye ulaşım, yemek ve konaklama da yardım ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.