Spor

- Ralf Rangnick: "Türkiye gibi bir takıma karşı galip gelmek bizi mutlu etti"

VİYANA - Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı alınan 6-1'lik galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Avusturya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Ernst Happel Stadyumu'nda karşılaştığı A Milli Futbol Takımı'nı 6-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, "Takımımız çok iyi oynadı, çok iyi olan bir takımım var. Çok dikkat çekici bir sonuç güçlü bir takıma karşı. İlk yarıya baktığınızda Türkiye daha baskın ve dominant taraftı. Saha içinde daha organizeydi. Teknik olarak çok iyi oyunculara sahip, usta ayakları var. Gerçekten çok dişli rakiplere karşı oynadık. Hırvatistan ve Almanya'yı yendiler. Bugün 95 dakika Türkiye gibi bir takıma karşı oynamak hiç kolay değildi. Son 15 dakika kendimize yakışır futbolu gösterdik, soyunma odasına 2-1 gitmek. Günün sonunda Türkiye gibi bir takım karşı 6-1 galip gelmek bizi ziyadesiyle mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Saha içinde çok organize bir görüntü çizdiklerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Üçüncü bölgede baskı yaptık zorluk çıkarma adına. 70-75 dakika üst seviye baskı kurduk, bu bizim oyunumuzun bir parçasıydı" şeklinde konuştu.

"Sahada az hata yaptık"

Dostluk maçından ziyade resmi maç havasında oynanan bir karşılaşma olduğunu da sözlerine ekleyen Rangnick, "Bizim için iyi bir test oldu, sahada az hata yaptık, üçüncü bölgede iyi baskı yaptık. Bizim seviyemizi istikrarlı hale getirmek için sürekli bu performansı göstermemiz gerekiyor. Çünkü grupta Fransa, Hollanda ve Polonya'ya karşı çok zorlu maçlar oynayacağız. Bugün Türkiye'ye karşı inanılmaz oynadık" diye konuştu.